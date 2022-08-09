Электробусы и зарядные станции закупят для Красноярска

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12 электробусов и 5 зарядных станций для них закупят для Красноярска в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». На эти целы выделено свыше 620 млн рублей из федерального бюджета.

Согласно постановлению регионального правительства, Красноярску в 2023 году будет выделено 627 млн рублей на приобретение электробусов и зарядных станций за счет федеральных средств, предоставленных краевому бюджету. Речь идет о финансировании мероприятий по снижению выбросов и загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».



«В настоящее время федеральные средства в полном объеме доведены до департамента транспорта администрации Красноярска. Закупать новые машины город планирует в течение следующего года, и ориентировочно в конце года они выйдут на линию», — пояснил первый заместитель министра транспорта края Ренат Даутханов.

Помимо закупки новых электробусов, в 2022 году Красноярск приобретет 12 современных троллейбусов с возможностью автономного хода. Стоимость машин — 443 млн рублей. Средства также предусмотрены нацпроектом и доведены до администрации города.

Новые троллейбусы выйдут на линию до конца 2022 года. Это поможет на 100% завершить обновление троллейбусного парка Красноярска, которое стартовало в прошлом сезоне.

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В июле 2022 года стало известно, что еще 29 городов станут участниками эксперимента по квотированию вредных выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». До 2030 года они должны снизить объемы загрязняющих воздух веществ вдвое. В Сибири в проект попали Иркутск, Барнаул, Кемерово, Абакан, Минусинск, Кызыл, Искитим и другие города. Больше всего «новичков» — из Иркутской области. Новосибирск, за которого просили местные экологи и депутаты, в число «счастливчиков» не попал, писала ранее Тайга.инфо. Здесь можно почитать, зачем этот проект нужен городу.

В 2021 в рамках реализации мероприятий нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Экология» Красноярск получил 50 троллейбусов, из них 30 с автономным ходом до 20 км/ч. Сегодня троллейбусная сеть Красноярска насчитывает 6 маршрутов (№4, №5, №6, №7, №13, №15) и охватывает почти весь город, кроме Ленинского и Кировского районов.



Также в 2021 в Красноярск начали работу 25 новых низкопольных трамваев модели «Львёнок» вместимостью до 150 человек, с центральной площадкой для детских или инвалидных колясок, камерами видеонаблюдения в салонах, USB-зарядками и валидаторами на поручнях для безналичной оплаты проезда.

В планах до 2025 года — развитие системы электротранспорта в Красноярске. Сюда входит капитальный ремонт и реконструкция действующих трамвайных путей от «Нефтебазы» до КрасТЭЦ, а также от Энергетиков до Матросова; модернизация действующих тяговых подстанций; строительство двух новых линий: с правого берега в микрорайон Солнечный и от Крастэц — до а/в «Восточный».



