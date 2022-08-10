Глава алтайского поселения призвал брать маленькие компенсации за уголь от государства, потому что «с паршивой овцы хоть клок»

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В Алтайском крае подскочили цены на топливо для домохозяйств. Глава одного из сельсоветов признает мизерную поддержку со стороны государства, но призывает жителей брать «с паршивой овцы хоть шерсти клок». Параллельно он поддерживает «спецоперацию» в Украине и критикует взаимоотношения Кремля с Турцией.

«Судя по информации СМИ, которые ссылаются на официальный ответ из регионального минстроя, „средний чек“ компенсации гражданам, приобретающим сильно подорожавший уголь, в Алтайском крае на сегодняшний день составляет чуть больше 500 рублей на домовладение. То есть пока, как говорится, гора рожает мышь. Я, честно говоря, думал, что минимум будет в два раза больше. Тоже мёртвому припарка, но все же», — написал в своем телеграм-канале глава Сибирского сельсовета края Олег Боронин («СРПЗП»).

При этом Боронин лично объясняет землякам, как оформить эту компенсацию. «Реакция людей зачастую сводится к иронии и насмешкам над „заботой государственной власти“. Хотя моя позиция такая: дают — бери, пакет документов не такой уж сложный, мы поможем все это оформить организованно, с паршивой овцы — хоть шерсти клок», — добавил чиновник.

Ранее Боронин рассказал о «взрывном росте цен на уголь и дрова в нашем регионе» и предупредил о «вероятном дефиците твердого топлива».

При этом сам Боронин публично поддерживает «спецоперацию» в Украине и предлагает стране отказаться от части своих территорий. Но он не связывает внутренние проблемы страны с внешней политикой. Более того, чиновник критикует Кремль за переговоры с Турцией.

«Вот и теперь: мало того, что Турция намерена разместить на бандеровщине завод по производству ударных беспилотников. Они к тому же, в соответствии с информацией из открытых источников, поставляют и намерены увеличить поставки бандеровцам бронеавтомобилей. Ну, а с турецким участием в организации экспорта „бандеровского зерна“, я полагаю, мы ещё хлебнем горя. В общем, я, как говорится, не понимаю…», — признается российский муниципальный чиновник (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что в 2021 году регионы Сибири столкнулись с небывалым дефицитом угля для отопления частных домов. Поставщики угля могли существенно увеличить продажи за границу, в том числе в Китай, на фоне высоких цен и поручения президента России Владимира Путина. Региональные власти говорили о проблемах с логистикой, существенном росте цен на перевозки и даже отсутствии топлива на рынке. Из-за подорожания топлива жители частного сектора и сельских районов вынуждены топить дровами, которые в общем объеме выходят значительно дороже, чем уголь.