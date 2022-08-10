Муж избивал уроженку Украины вместе с детьми в Сибири: «Заставлял старших детей бить Свету, мог назвать малышку тварью»

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Уроженка Горловки вышла замуж в России за мужчину, который мог торговать наркотиками. Он избивал ее, применял насилие к младшей дочери, говорил об изнасилованиях детей. Об уголовном деле пока не сообщается.

Елена (имя изменено) родилась в украинской Горловке. Затем переехала в Ялту, чтобы работать в кинематографе. Ее историю домашнего насилия рассказывает Ngs24.



Женщина влюбилась в мужчину, который «баловался» наркотиками. Вышла за него замуж.

«Он стал употреблять соли, и я не знала, как на это реагировать. Я не понимала, как ему можно помочь. Ночами он сидел в ванной, днем встречался со своими странными друзьями, — рассказала жензина. — Он и сам стал торговать, мы часто переезжали из города в город, были и в Москве, и в Майкопе, объездили кучу городов и везде снимали посуточное жилье. Я в его дела не лезла. Когда он стал употреблять соли, он начинал уделять мне внимание, его отношение поменялось, казалось, что он увидел во мне женщину, я стала для него любимой, желанной. Но проходило время, и всё становилось только хуже».

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Семья родила двух детей. Когда Елена была беременна третьим, мужчина насильно во время секса давал ей соли.

После рождения третьего ребенка, дочки, избиения стали постоянными. Однажды муж увез Елену на кладбище вместе с грудничком и выкопал для нее могилу.

«На кладбище он меня сильно избил, но хуже всего, что от удара я упала и выронила ребенка. Когда мы ехали в машине, он замахнулся на меня кулаком, а попал в Свету (это третий ребенок в семье, имя тоже изменено). Я поняла, что больше не могу так жить, на тот момент мы были в браке пять лет. Я собрала детей и ушла от него. Три месяца мы жили спокойно, а потом он стал извиняться, говорил, что изменится, и просил вернуться. Я поверила», — рассказала журналистам женщина.

Затем на материнский капитал семья купила частный дом в Бурятии и обзавелась хозяйством: «Думала, что будет заниматься хозяйством, при деле — что-то построить, за скотом ухаживать. Но всё легло на мои плечи: дом, уход за детьми, хозяйство. Наркотики он так и не бросил, только за ними ему приходилось ездить в Улан-Удэ. На наркотики уходила половина нашего дохода. Хуже всего он относился к Свете. Очень сильно ее избивал, а когда я заступалась, ей доставалось еще сильнее. Он просто не позволял мне заступаться».

«А вы представляете, что значит для ребенка это? Он ее бьет, а я даже защитить ее не могу. Он однажды поднял ее за ногу и бил ногой, при этом запрещал ей плакать. Когда я была в роддоме с самым младшим сыном, он трое суток продержал Свету в манежике и не подходил к ней», — отметила женщина с четырьмя детьми.

«Он травил ребенка, заставлял старших детей бить Свету, мог назвать малышку проституткой, тварью, дрянью, — цитирует Елену Ngs24. — Сначала разрешал есть старшим детям, а потом из их тарелок сваливал еду, этим давал кормить Свету. Говорил старшим, чтобы не мылись с ней в бане, не разрешал с ней играть, учил их бить ее, обижать. В последнее время стал демонстрировать детям свой половой орган. Как-то утром я обнаружила Свету в моче, всю, кроме головы. Она точно не могла так сама, вся постелька была мокрая, и запах стоял ужасный. Буквально в последние дни перед тем как мы сбежали, муж уходил спать к детям, мне в комнату заходить запрещал, я прислушивалась. На следующее утро он вышел и сказал „Я ****** [нецензурно] дочь“. Он часто говорил об интимной близости с маленькими детьми».

В кризисном центре медики обследовали детей и сказали, что никаких проникновений в половые органы нет.

Елене удалось самой сообщить в опеку о домашнем насилии, а также о том, что муж ездит без прав и в состоянии наркотического опьяния — это она хотела использовать для задержания мужчины. И его действительно остановили на машине.

Но силовики лишь забрали машину и назначили дату суда. Мужчину задерживать не стали, а он велел Елене оплатить все свои штрафы в ГИБДД — порядка 60 тыс. рублей. На это потратили деньги, предназначавшиеся для детей. В итоге суд лишь на сутки арестовал мужчину, но денег у супруги на побег уже не было.

За помощью Елена могла обратиться только к маме, которая живет в Горловке. Та сумела ей выслать 6 тыс. рублей.

Елена обратилась за помощью в Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Хакасии, чтобы привлечь мужа к ответственности. В кризисном центре отметили, что доказать факты домашнего насилия очень тяжело.

В России до сих пор не принят закон о домашнем насилии. А публичные люди, обвинявшиеся в насилии или сексуальных домогательствах, нередко уходят от ответственности и не порицаются коллегами.