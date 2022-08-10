Новосибирская прокуратура потребовала проверить «озеро дерьма» в районе Красного Яра

© Предоставлено читателем. Демонтаж забора вокруг «Новосибирского КБК»

Природоохранная прокуратура потребовала провести проверку вокруг оврага с жидкими отходами «Новосибирского картонно-бумажного комбината» в поселке Красный Яр. На этом фоне после публикаций СМИ там уже демонтировали металлический забор, а рядом с оврагом местные жители заметили спецтехнику.

Через несколько дней после публикаций о возможной экологической катастрофе в поселке Красный Яр, которую жители связали с химическими отходами «Новосибирского картонно-бумажного комбината», металлический забор предприятия, огораживающий овраг с грязной жижей и чахлыми деревьями, стали демонтировать.



Местные жители зафиксировали происходящее на фото, получили доступ к водоему и обратили внимание на спецтехнику, которая, по их словам, начала засыпать его грунтом.

«Складывается впечатление, что его [водоем] хотят полностью убрать, — сообщила изданию „Прецедент“ член СНТ Тамара Скареднова. — А самое это озеро с вонючей клейкой жидкостью стали засыпать глиной. У меня ощущение, что они хотят засыпать всю эту жижу, чтобы „замести следы“».

Напомним, в последние годы принадлежащий предпринимателю Игорю Диденко «Новосибирский КБК» постоянно употребляется в связке с модным понятием «частный экотехнопарк». В 2022 году правительство Новосибирской области утвердило предоставление мер государственной поддержки инвестиционной деятельности 9 компаниям, в том числе, АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», реализующему проект «Запуск завода по производству бумаги и гофроупаковки в посёлке Красный Яр Новосибирской области» (объем инвестиций — 2,1 млрд руб.)

Обращения жителей Красного Яра и дачников о том, что картонно-бумажный комбинат может вести деятельность без очистных сооружений, а опасные отходы сливать в обычный природный овраг, предал огласке региональный руководитель партии «Зеленые депутат», депутат новосибирского горсовета Игорь Украинцев. От леса, дачных товариществ и Оби скопление отходов отделяет только насыпная дамба, в случае размыва которой, например, во время проливных дождей, химическая жижа двинется вниз по ландшафту и создаст угрозу отравления местных жителей, загрязнения леса, садовых участков и реки.

«Наша задача привлечь внимание не только специалистов надзорных органов, но и общественности к этому безобразию, — говорил депутат Украинцев. — Потому что псевдо-экологичность этого картонно-бумажного комбината, о которой постоянно говорит его руководитель Игорь Диденко, разбивается вдребезги об это озеро дерьма. На самом деле, за всеми словами об экологии и зеленом будущем, как за ширмой, скрывается хамское и демонстративно наглое отношение к природе, окружающей предприятие».

Украинцев обратился с запросами о проверке «Новосибирского КБК» (копии имеются в распоряжении редакции) в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.

Также муниципальный депутат отправил запрос о раскрытии информации об участии комбината в строительстве экотехнопарка и о региональном и федеральном финансировании проекта министру промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрею Гончарову.