Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 160

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

17:51 Резидент «Сколково» НПО «РэйнбовСофт» представил одноплатный микрокомпьютер Repka Pi. Утверждается, что он должен заменить популярный британский Raspberry Pi 3.

«Repka Pi имеет на 15−20% лучшую производительность, чем Raspberry Pi 3. Работает так же, как и аналог на основе процессора ARM 64 с четырьмя ядрами архитектуры Cortex A53, но в отличии от аналога имеет больший объём оперативной памяти (ОЗУ) и кэш процессора», — утверждают в «Сколково».



Фирма принадлежит Анатолию Рябову. Он также владеет ООО «Содействие правоохранительным органам», следует из базы «Контур.Фокус».







17:47 Пользователи мобильного приложения Сбербанка столкнулись с глобальным сбоем.





17:40 Мосгоризбирком выложил в открытом доступе данные о недвижимости кандидатов в муниципальные депутаты одного из районов Москвы вместе с их персональными данными, включая полные адреса, номера паспортов, ИНН и СНИЛС. На это обратило внимание ИА «Закон».

17:33 Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами, выданными самой страной, «с некоторыми исключениями», заявили в МИД, передает РБК.

Исключения касаются тех, которые работают в дипломатическом представительстве, людей, чья работа связана с международными перевозками, лиц, чье прибытие связано с гуманитарными причинами, а также тех, кто посещают живущего в Эстонии родственника и тех, кто имеет право на свободное передвижение по ЕС.

17:25 Правительство Забайкалья объявило о концерте «в знак солидарности с решениями президента России в парке Дома офицеров в Чите 11 августа». Организаторы утверждают, что человека можно называть «настоящим гражданином Отчизны, когда он убежден в духовной правоте своего государства».

А возрастное ограничение для этого мероприятия — шесть лет.

17:08 Находящийся в колонии политик Алексей Навальный объявил о создании «профсоюза граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы». Он назвал его «Промзона».

«Ну, а почему нет-то? Я работник колонии. Швей. И другие зэки тоже работники. И охранники тоже работники колонии. С точки зрения трудовых прав мы не различаемся. Мы можем создать профсоюз для защиты своих прав, — написал Навальный в твиттере. — Те, кто следил за моей деятельностью, знают, что я большой сторонник профсоюзов. Это очень важно — добиваться большей зарплаты и лучших условий труда. Мы много помогали профсоюзам, и я знаю, как сложна и часто опасна работа в по-настоящему независимом и боевом профсоюзе».



Политик также рассказал, что, когда только объявил о создании профсоюза, администрация владимирской колонии №6 начала ему угрожать административной ответственностью, а заключенные боялись вступать в него. Потом ему удалось добиться того, чтобы в одном из цехом промзоны колонии поменяли неудобные табуретки для рабочих на стулья со спинками.

«Теперь одна из задач „Промзоны“ так же спокойно и конструктивно добиться замены табуреток на стулья со спинкой по всей зоне, потом в регионе, потом для всех швей на зонах России. В общем, если жизнь дала мне лимон в виде тюремного срока, то надо превратить его в лимонад хоть какой-то полезной деятельности для общества. О приключениях нашего зэк-профсоюза я буду писать», — отметил Навальный. Также создан телеграм-канал профсоюза.

17:00 Следствие просит отправить бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову под домашний арест, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

«Видимо власти ещё не дошли до той степени расчеловечивания, чтобы бросить мать двоих детей в тюрьму из-за одиночного пикета. Это не может не радовать», — добавил адвокат.

Овсянниковой предъявили обвинение по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение «фейков» о действиях ВС РФ за пределами РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Ей вменили одиночный пикет напротив Кремля. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Впрочем другую мать двоих детей, барнаульскую журналистку Марию Пономаренко по той же части ст. 207.3 УК отправили в СИЗО, где ее держат уже около четырех месяцев.



16:30 Спрос на новостройки серьезно падает в России.





16:10 Пациентки из российских регионов жалуются на перебои с гормональными препаратами «Прогинова», «Эстрожель» и «Дивигель». Эти лекарства назначают при бесплодии, планировании беременности, менопаузе, а также применяют в программах ЭКО.

Все подробности читайте здесь.

15:55 Сейм Латвии признал Россию «страной — спонсором терроризма». В своем заявлении он призвал страны Евросоюза ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Беларуси.

15:43 Детям участников «спецоперации», которые попали в вузы Иркутской области, доплатят из регионального бюджета по 50 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор-единоросс Игорь Кобзев.

Решение касается первокурсников — детей военнослужащих, сотрудников государственных органов и органов внутренних дел, принимающих или принимавших участие в «спецоперации». «Обязательное условие получения выплаты — студенты должны быть зачислены в вузы по программам бакалавриата и специалитета», — отметил Кобзев.

15:30 Рынок жилой недвижимости Казахстана падает. Число сделок по купле-продаже в июле снизилось на 2% по сравнению с июнем и на 34,3% по сравнению июлем 2021 года, передает «Орда».

«Чаще всего квартиры продавали и покупали в Алматы — 4 915 сделок, в Нур-Султане — 4 391. А вот меньше всего сделок зарегистрировали в Северо-Казахстанской области — 619», — отметило издание.

15:05 Организаторы митинга за отмену статей о «фейках» и «дискредитации» армии, который был запланирован в Иркутске на 20 августа, обжаловали отказ мэрии согласовать акцию. «Подали иск к администрации Иркутска, по поводу отказа в проведения массового мероприятия», — сообщили в местном движении «Новая Россия — свободная страна».

Иск рассмотрит Кировский районный суд.

Заявку на митинг подали правозащитник Валерий Тетерин, глава регионального отделения партии «Яблоко» Григорий Грибенко и основатель движения «Новая Россия — свободная страна» Павел Харитоненко. Статьи 207.3 УК РФ (фейки) и 20.3.3 КоАп РФ (дискредитация), противоречат Конституции, которая гарантирует свободу слова и запрет цензуры, напомнили они.

Мэрия Иркутска отказалась согласовать митинг под предлогом ковидных ограничений, несмотря на то, что на федеральном уровне они фактически сняты.

14:50 «Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования. У них по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов», — заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

14:06 В Глушковском районе Курской области «обстреляны» поселки Теткино и Попово-Лежачи, утверждает губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

13:48 У одной из дочерей замминистра обороны РФ Алексея Криворучко есть паспорт гражданки США, выяснила команда Алексея Навального. Вторая может получить его по праву рождения, потому что супруга Криворучко рожала обеих девочек в Штатах, узнали активисты. Кроме того, до назначения на пост замминистра у Криворучко была квартира в Майами стоимость несколько миллионов долларов, говорится в расследовании.

На Рублёвке чиновник обзавелся особняком на 1,5 тыс. кв. метров, утверждают авторы расследования.

Криворучко был гендиректором концерна «Калашников», выпускающего стрелковое оружие. Он получил пост заместителя министра Сергея Шойгу прямо с директорской должности в 2018 году.

(«Фонд борьбы с коррупцией» признан «экстремистскими», его деятельность запрещена в России. ФБК также ранее объявлен «иностранным агентом». Организация ликвидирована)

13:40 В Джанкойском районе Крыма силовики пришли с обысками к пяти крымскотатарским активистам и журналистам, передает «Крымская солидарность» в соцсетях.

В частности, обыски идут у журналиста «Крымской солидарности» Вилена Темерьянова и его матери, у активиста Энвера Кроша, а также у Мурата Мустафаева, Сеитяя Аббозова и Эдема Бекирова. У одного из корреспондентов издания силовики вырвали из рук телефон, пытаясь запретить съемку.



Журналистов и активистов увозят в неизвестном направлении.



13:29 Еврейское агентство по репатриации «Сохнут» закрывается в России после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный источник.

Планируется, что все операции перенесут из России в Израиль. «Еврейское агентство будет вести всю свою работу по репатриации онлайн или по телефону», — сказал источник издания.



Ранее Минюст Р Ф подал иск о ликвидации «Сохнут». Сотрудники московского офиса агентства рассказали о прослушке со стороны российских силовиков и прямом вмешательстве в телефонные разговоры. По данным канцелярии премьер-министра Израиля, сейчас около 35 тыс. российских евреев ожидают репатриации.

13:00 Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал актера и лидера группы «Курара» Олега Ягодина на 40 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). Об этом сообщило 66.ru.

Поводом для протокола стали его высказывания на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге. Он якобы «негативно высказался в адрес Владимира Путина и Вооруженных сил РФ». В протоколе, например, приведена фраза «Путин — вор». Но, как утверждает адвокат музыканта Георгий Краснов, ее не было в реальности.

«Высказываний о деятельности Вооруженных сил России не было. Он заявил о своем негативном отношении к <…> [спецоперации>] в целом, — отметила лингвист Анна Плотникова, проводившая экспертизу. — Полиция перевала слова и придумала оскорбление президента, которое Олег Ягодин не произносил».



12:37 Пожар произошел на территории воинской части в подмосковном Долгопрудном, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что загорелся дом по улице Восточная.

По данным МЧС, площадь пожара составляла 1,2 тыс. кв. метров. Пожар локализовали. Информации о пострадавших пока нет.

Telegram-канал Baza утверждает, что загорелось деревянное здание, в котором находилась казарма. В здании были срочники и персонал.

12:04 Маленьких детей из Тувы выстроили буквой «V» в центре Улан-Удэ. Это были воспитанники кызыльской хореографической школы имени Шатина, которым 8−11 лет, уточнили в Бурятском хореографическом колледже.



«Вместе со своими педагогом-хореографом Саяной Монгуш и концертмейстером Никой Ооржак посетили памятник героям войны на проспект 50-летия Октября в Улан-Удэ, почтили память воинам и запечатлелись на фото в форме буквы V в поддержку специальной операции на Украине», — утверждают в филармонии.

Муниципальное учреждение Кызыла «Детская хореографическая школа Шатина» возглавляет Дарина Олчей.

11:50 Траты россиян на покупки в интернете в первой половине 2022 года выросли на 43% по сравнению с 2021-м. Общий объем покупок оценивается в 2,3 трлн рублей, из которых 2,2 триллиона пришлось на отечественные интернет-магазины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

10:00 Минздрав РФ решил продлить срок годности вакцины от ковида «Спутник V». Теперь для разных производителей он составляет от 6 месяцев до года.

«Сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен», — утверждают в Минздраве.

Главное на утро 11 августа

• Бывшему редактору Первого канала Марии Овсянниковой предъявили обвинение по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение «фейков» о действиях ВС РФ за пределами РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

«Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы, — уточнил адвокат Дмитрий Захватов. — Составлен протокол задержания, ночь Марина проведет в ИВС на Петровке 38. Вопрос по мере пресечения пока остаётся открытым».

Напомним, Овсянникова провела одиночный пикет на набережной напротив Кремля. На плакате было написано «Путин — убийца». Напомним, что Овсянникова 14 марта акцию протеста в прямом эфире «Первого канала», затем уехала из России, но сейчас вернулась.

На нее уже составили два протокола по ст. 20.3.3. КоАП («дискредитация» ВС РФ).

• Роскомнадзор заблокировал сайт движения «Весна».

«В жалобе, которую мы получили только сегодня, ведомство указало, что у нас есть сутки, чтобы удалить информацию, „распространенную с нарушением закона“. И даже не указало, что именно считает таковой. Сайт заблокировали спустя два часа после уведомления — столько, видимо, длятся сутки по мнению РКН», — отметили активисты.

• «Новая Газета» оштрафована на 350 тыс. рублей по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП («злоупотребление свободой СМИ»). Постановление вынес Симановский райсуд.

Как рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова, протокол на издание составили из-за статьи Елены Костюченко «Херсон». Этот материал был удален с сайта издания по требованию Генпрокуратуры РФ .

• Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца трех администраторов телеграм-каналов — журналистку Александру Баязитову, медиатехнолога Ольгу Архарову и пиар-менеджера Инну Чурилову.

Всех трое подозревают в вымогательстве средств Промсвязьбанка (ч. 3 пункт «б» ст. 163 УК). Потерпевшим назначили топ-менеджера банка Александра Ушакова.

Александра Баязитова, которая также выпускает ютьюб-блога и телеграм-канала «Адские бабки», сказала, что не понимает, в чем суть обвинений в ее адрес. По словам журналистки, она только написала материал, в котором доказала, что руководство Промсвязьбанка может быть причастно к воровству денег, выделенных на оборонную промышленность, передает ТАСС.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в «Коммерсанте», «Известиях», является автором на провластном портале Life.ru.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД задержали администраторов нескольких крупных телеграм-каналов. В частности, каналов «Финансовый караульный» (81 тыс. подписчиков), «Адские бабки» (38 тыс.), «Мамкин финансист» (84 тыс.), «Е-магия» (120 тыс.), Riddle (99 тыс.) и «Проект „СКАНЕР“» (199 тыс.). Администраторов большей части каналов якобы обвиняли в вымогательстве денег у пиар-службы «Ростеха» за не публикацию негативной информации о госкомпании, утверждала Baza.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.