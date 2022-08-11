Выборы мэра Томска пройдут в начале 2023 года

© vk.com/official.tomsk. Иван Кляйн

Выборы мэра Томска запланированы на январь 2023 года. Действующий глава города Иван Кляйн (избран от «Единой России») был осужден по делам о незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями. Он полностью отрицает вину.

«Так как приговор мэру вступил в силу 29 июля, то на выборы, согласно действующему законодательству, отводится срок 6 месяцев для проведения выборов — до 29 января 2023 года. В этот срок есть окно, в которое необходимо назначить выборы», — сообщил журналиста глава облизбркома Ростислав Радзивил (цитата по «Интерфаксу»).

Выборы будет назначать городская дума.

Ивана Кляйна признали виновным по двум эпизодам по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Его приговорили к двум годам колонии общего режима, несмотря на плохое состояние здоровья.

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Следствие считало, что Кляйн дал указание начальнику департамента градостроительства внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны. Бизнесмен Ринат Аминов, обращавшийся за землей для строительства жилой многоэтажки, получил «существенный вред» из-за отказа чиновников. Ранее он фигурировал в СМИ в связи с расследованием причины появления долгов в размере 700 млн рублей у местного оборонного предприятия ТПО «Контур», входившего в госкорпорацию «Ростех». По второму эпизоду превышения полномочий Кляна обвиняли в выделении земельного участка его дочери.

Мэр Томска Иван Кляйн — один из последних избранных самим жителями мэров в России. Он представлял «Единую Россию», а до прихода на мост мэра был гендиректором «Томского пива» и четырежды избирался в региональный парламент.

Томские власти одними из немногих среди субъектов РФ сохранили прямые выборы главы областного центра.