Бизнес и депутаты потребовали от властей отменить решение о едином операторе рекламы

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Первый съезд Союза операторов наружной рекламы выступил против федерального закона о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений. Региональные и муниципальные бюджеты потеряют миллиарды из-за действий единороссов в Госдуме.

Более 200 человек приняли участие в первом съезд Союза операторов наружной рекламы и раскритиковали законопроект «Единой России» об операторе цифровой рекламы. Среди них были и представители рынка, и депутаты Госдумы от КПРФ, «СРПЗП» и «Новых людей», которые выступали против документа, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, утверждавший, что и его партия была против (но это не так — ЛДПР просто не голосовала в первом чтении).

«То, что отрасль мобилизовалась и консолидировалась за такой короткий срок — фактически за месяц — показывает уровень угрозы, которую понимают все участники рынка, — отметил член координационного совета Союза рекламщиков Игорь Лернер (цитата по пресс-службе союза). — <…> Нам неизвестно ни об одном положительном отзыве на данный законопроект. Огромное внимание законопроекту уделяют СМИ, мы надеемся, что при дальнейшем рассмотрении этой инициативы мнение отрасли будет учтено».



Напомним, Госдума Р Ф приняла в первом чтении поправки в закон «О рекламе», которые внес зампред комитета по экономической политике единоросс Артём Кирьянов. По его замыслу, в стране появится единый оператор цифровых рекламных конструкций — билбордов с экраном, рекламных табло на транспорте и «электронных досок объявлений» (классифайдов), типа «Авито». Все объяснения, которых при рассмотрении законопроекта удалось добиться парламентариям, со стороны автора и спикера Госдумы Вячеслава Володина, который фактически продвигал закон, свелись к «защите интересов государства и граждан от иностранного бизнеса» под предлогом «спецоперации». На вопросы о том, каким образом это касается наружной рекламы в городах, ответов не было.

Единый оператор, которым может стать только частная компания, получит право разрабатывать схему размещения цифровых конструкций во всех городах России, эксплуатировать их и брать за это плату. Участки ему отдадут в аренду на льготных условиях, без конкурса, на срок до 30 лет. При этом сейчас схемой размещения рекламных конструкций занимаются муниципалитеты, и это — существенная часть доходов местных бюджетов.

«В нашей отрасли много вопросов, решение которых давно назрело: это и унификация процедуры торгов, стандартизация ПО, повышение уровня квалификации сотрудников. Но сегодня задача номер один — это подготовка и внесение в законопроект поправок, которые исключат возможность возникновения монополии и нормализуют работу нашего рынка, — подчеркнул представитель Gallery Денис Калабухов. — Сегодня из-за неопределенности, вызванной одним лишь обсуждением этого законопроекта, эта работа дестабилизирована: остановлены инвестиционные программы, многие рекламодатели уменьшили рекламные бюджеты, наши сотрудники обеспокоены своим будущим».



По подсчетом Леонида Слуцкого, потери региональных бюджетов от законопроекта в нынешней редакции превысят 3 млрд рублей в год, начиная с 2023-го. А муниципалитеты потеряют 4,3 млрд рублей в год.

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«Проект поправок в закон „О рекламе“ готовили тайно, а внесли его в течение суток, без заключения правительства РФ, без антикоррупционной экспертизы, и депутаты даже не успели его полностью прочитать, чтобы провести обсуждение и консультации, — напомнила депутат Госдумы от КПРФ Мария Дробот. — Поправки в закон вызвали бурные обсуждения среди депутатов Госдумы. В этом случае регионы даже не спросили, хотя, по традиции, такие законы принимаются региональными законодательными органами. В профильном комитете законопроект рассмотрели за один вместо трех дней, а в повестку внесли за два часа. Почему же такая спешка?! Законопроект был внесен заказным порядком. Результатом этого станет повсеместная коррупция и загнивание рынка. Всегда, когда появляется монополист, условия его игры изменяются, а его аппетиты растут. В конечном итоге за все заплатят обычные люди».

В итоге на съезде постановили потребовать исключить из законопроекта положения о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений. В то же время участники рынка предложили внести положения об ограничении иностранного участия в организациях, осуществляющих деятельность операторов наружной рекламы, унифицировать требования к безопасности программного обеспечения, используемого при размещении цифровой наружной рекламы, и создать инструмента экстренного отключения конструкций «для пресечения показа неправомерной информации».

Под критерии единого оператора в России сейчас подходят только две компании: ООО «Русс Аутдор» и Gallery. Но Gallery вместе с другими операторами наружной рекламы выступает против документа



ООО «Русс Аутдор» сейчас зарегистрировано в Москве. Его возглавляет уроженец Тбилиси Роберт Мирзоян. Сама компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит «Медиа Суппорт Сервисез Лимитед» с Виргинских Британских островов, доля находится в залоге у банка ВТБ до июля 2023 года. И в «Русс Аутдор» ужезаявили, что «не усматривают монополизации в инициативе».