Число особо тяжких преступлений резко выросло в Новосибирской области
11 Авг 2022, 13:59
В области возросло на 13,9% Количество особо тяжких преступлений выросло в Новосибирской области на 13,9% в первой половине 2022 года, сообщили в сибирском управлении Генпрокуратуры. К ним отнесли убийства, преступления рецидивистов и несовершеннолетних.
В Новосибирской области серьезно выросло число тяжких преступлений. Уровень раскрываемости остается низким, заявили в Генпрокуратуре.
В области возросло на 13,9% Количество особо тяжких преступлений выросло в Новосибирской области на 13,9% в первой половине 2022 года, сообщили в сибирском управлении Генпрокуратуры. К ним отнесли убийства, преступления рецидивистов и несовершеннолетних.
«По-прежнему отмечается низкий уровень раскрываемости преступлений», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушел в отставку.
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