Число особо тяжких преступлений резко выросло в Новосибирской области

В Новосибирской области серьезно выросло число тяжких преступлений. Уровень раскрываемости остается низким, заявили в Генпрокуратуре.

В области возросло на 13,9% Количество особо тяжких преступлений выросло в Новосибирской области на 13,9% в первой половине 2022 года, сообщили в сибирском управлении Генпрокуратуры. К ним отнесли убийства, преступления рецидивистов и несовершеннолетних.



«По-прежнему отмечается низкий уровень раскрываемости преступлений», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушел в отставку.