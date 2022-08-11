Генпрокуратура заявила о проблемах с нацпроектами в Новосибирской области

© nso.ru. Андрей Травников (в центре)

Темпы освоения бюджетных средств по «национальным проектам» в Новосибирской области оказались низкими. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре.

«Вызывают тревогу темпы реализации нацпроектов, строительства отдельных крупных бюджетоемких социально-значимых объектов, целью которых является повышение качества жизни новосибирцев. Так, за полгода по нацпроектам „Жилье и городская среда“ и „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ освоено менее 12,8 и 11,9% при среднем по округу — 27,2 и 22,7%, соответственно», — говорится в сообщении сибирского управления Генпрокуратураы 11 августа.

Три детских сада в Тогучине, поселке Чаны и селе Марусино по нацпроекту «демография» строят с 2021 года, добавили в ведомстве.

«Не теряет остроты проблема состояния дорог, особенно в Новосибирске. В 2021 года чиновники по соответствующему нацпроекту не освоили более 200 млн рублей, хотя из 27,5 тыс. км региональных, межмуниципальных и местных дорог области нормативным требованиям соответствует немногим более половины», — подчеркнули в прокуратуре.

Депутаты заксобрания региона уже обращали внимание на существенное неисполнение бюджета по расходам в 2021 году.

Новосибирскую область возглавляет единоросс Андрей Травников. Срок его полномочий истекает в 2023 году.