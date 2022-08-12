Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 161

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Экс-редактора Первого канала арестовали.

17:50 «Новая газета» запустила еще одно медиа. Его назвали «Свободное пространство».

«Это не только новое медиа, материалы для которого, несмотря на драконовские условия, готовит российская редакция „Новой газеты“, но и сервис. Принцип этого сервиса — открытый конструктор контента, детали которого каждый из наших читателей <…> собирает сам», — отметила редакция.

На сайте «Свободного пространства» можно подписаться на отдельные рубрики «Новой газеты» и на материалы отдельных авторов.

17:30 Минфин РФ рассматривает возможность задействования в операциях бюджетного правила таких валют как юань, рупии и турецкие лиры. Их назвали валютами «дружественных стран», передает «Интерфакс» со ссылкой на проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год на сайте Банка России.

«Кроме того, Минфин прорабатывает возможность реализации операционного механизма бюджетного правила по пополнению/расходованию средств ФНБ в валютах дружественных стран (юань, рупии, турецкие лиры и другие). В случае его принятия бюджетное правило вновь сможет контрциклически воздействовать на курс рубля», — говорится в документе.

16:00 Казахстан будет продавать свою нефть в обход России через Азербайджан, узнало агентство Reuters.

«Ожидается, что с сентября Казахстан будет продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана, поскольку страна ищет альтернативы маршруту, который Россия угрожала закрыть», — передает агентство со ссылкой на три источника.

Сейчас казахстанскую нефть транспортируют через Каспийский трубопроводный консорциум в российский черноморский порт Новороссийск, откуда она уже идет на экспорт. Но сначала Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти под предлогом обнаружения в акватории порта Новороссийска 50 мин времен Второй мировой войны, а затем Приморский районный суд Новороссийска вовсе постановил приостановить деятельность КТК с 5 июля.

Мощность нефтепровода КТК протяженностью 1,5 тыс. км составляет 67 млн тонн нефти в год. Это основной маршрут для транспортировки нефти из Казахстана на западные рынки — нефть из трубы отгружают на танкеры около Новороссийска.

По сведениям источника Reuters, казахстанская государственная нефтяная компания «Казмунайгаз» ведет переговоры с торговым подразделением азербайджанской госкомпании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн тонн нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому нефть доставляется в турецкий порт Джейхан. По другой версии, 3,5 млн тонн нефти в год могут транспортироваться по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса. Но эти объемы пока существенно меньше тех, что направляли через КТК.

15:50 Политику Владимиру Кара-Мурзе*** отказали в снятии статуса «иноагента», передают «Известия». Замоскворецкий суд Москвы оставил в силе решение Минюста РФ .



Чиновники утверждают, что Кара-Мурза якобы вел политическую деятельность в интересах Украины и получал за это иностранные деньги. Политик опроверг это в суде.

Сейчас Кара-Мурза находится в СИЗО из-за обвинения по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространении «фейков» про действия ВС РФ за пределами РФ). Позже в отношении него завели дело по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности «нежелательной организации»).



14:00 Экс-депутата горсовета Красноярска, известного ресторатора Владимира Владимирова не выпустили из России. Он хотел вылететь на неделю из Москвы в Великобританию через Стамбул после месячного отдыха в Сочи.

«Прилетел в Шереметьево с задержкой из Сочи. Регистрация закончилась 10 мин назад, но я регестрировался онлайн. Еле уговорил взять мой багаж. Сдал чемодан прошел таможню иду к пограничникам. Подал документы, — рассказал Владимиров в фейсбуке****. — Он долго смотрел, потом звонил, потом пригласил пройти в комнату. Всё вежливо. Прошел, сижу, жду. Выходит молодой погранец и говорит, вы не можете сегодня вылететь, на ваш вылет наложен арест (или что такое) судебными приставами. И, если даже его снимут, у нас это появится недели через две не ранее. Пока дойдет по инстанциям. Я спросил, что за арест, на основании чего? Я же проверял госуслуги и долгов там нет никаких. Не знаю точно, ответил он. Потом вспомнил один нюанс еще прошлого года, или начала, но там деньги сразу списали, причем дважды. Кажется, еще не вернули. Позвонил юристу с целью разобраться».

Также Владимиров рассказал, что многих других пассажиров отправляли в «комнату для беседы». «Многим выносят такие постановления. Поговорил с парнями околопризывного возраста. Спросил, вас то за что сюда? Парни оказались из Сочи и летели то ли в Грецию то ли еще куда, упустил. Говорят, подали документы в окошко, а погранцы начали расспрашивать, задавать вопросы, любите ли вы Россию, где лучше жить в России или на западе», — отметил экс-депутат.

«Их в итоге пропустили, до призыва еще год, просто крупные ребята и уверенно отвечали, что любят Россию и Путина чтят как отца родного. Хотел записать на камеру, отказались», — добавил бизнесмен.

Еще 3 марта Владимиров проводил в Буэнос-Айресе пикет за мир.



13:50 Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об «обстреле» села Свердликово в Суджанском районе региона.

«Пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей», — утверждает единоросс.



13:00 Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH вышел из российского бизнеса. Компания перестала быть учредителем российского ООО «Чибо СНГ», говорится в сервисе «Контур.Фокус».

78% доли «Чибо СНГ» теперь принадлежит московскому ООО «МВК» и находится в залоге у Tchibo GmbH. Фирмой владеет Михаил Ковалевский, который и возглавляет российскую «дочку» немецкой корпорации с 2018 года.

Выручка «Чибо СНГ» в 2021 году составила 3,2 млрд рублей. Чистая прибыль — 103,6 млн.

12:38 До 17 млн голосов на выборах Госдумы РФ могло быть фальсифицировано, выяснила Медуза*, изучив архив видеозаписей дней голосования с 9,2 тыс. участков в 19 регионах страны, среди которых были Кузбасс, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Башкирия и другие.

Издание подтвердило подлинность материалов, а для анализа нарушений, связанных с явкой, использовали программу «Ревизор». Она исследовала видео с 3,5 тыс. участков. «По официальным данным, на эти 3505 участков пришли и проголосовали 3,2 млн человек, — рассказал видеонаблюдатель, участвовавший в анализе архива. — А мы увидели больше 2 млн проголосовавших. То есть треть голосов нарисованы. Аппроксимируя эти данные на официальную явку в целом по России — 56 484 685 человек, — мы получим 17,1 млн сфабрикованных голосов».



Это примерно треть всех голосов на выборах Госдумы РФ . При этом в чью пользу они могли быть поданы, исследование показать не способно. В ЦИК РФ утверждали, что нарушений на выборах-2021 было меньше, чем раньше.

Напомним, что по анализу математика Сергея Шпилькина, который уже много лет занимается мониторингом итогового соотношения явки и результатов, на выборах Госдумы-2021 к аномальным можно отнести более 13,8 млн голосов. Большинство были, по его оценкам, поданы за «Единую Россию». Таким образом, ее результат должен быть не около 50%, а около 33%, считает Шпилькин.

В Сибири как «полностью аномальные» были оценены итоги выборов в Кемеровской области и в Туве.

12:13 Строительство спортивного комплекса «мирового уровня» при Дальневосточной государственной академии физической культуры в Хабаровске остановлено. Об этом пишет Dvhab.

«В 2022-м работы по строительству объекта „Дальневосточный учебно-спортивный центр поготовки для ДВГАФК“ временно остановлены. В текущем году произведена корректировка проектно-сметной документации данного объекта, государственная экспертиза уже пройдена, — сообщили в управлении по физической культуре мэрии Хабаровска. — В настоящее время в Министерстве спорта РФ решается вопрос о дальнейшем финансировании работ. Возобновится строительство в 2023 году».



Работы начались еще в 2017 году, а первую очередь сдать в 2020-м. Объект оценивался в 3,5 млрд рублей. Но сейчас решили пересчитать смету.

12:00 В регионах Сибири резко дорожают школьные принадлежности. До начала учебного года осталось меньше месяца.

В Красноярском крае, Туве и Хакасии цены на тетради подскочили в полтора раза. Учебники подорожали на 20−30%. Все подробности читайте здесь.

11:20 Страны Евразийского экономического союза поднимают цены на электронику, поставляемую в Россию. Об этом пишет «КоммерсантЪ». В ЕАЭС, напомним, входят Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и РФ.

Система поставки товаров в Россию через каналы «параллельного импорта» может спровоцировать дефицит электроники в странах ЕАЭС, считают опрошенные изданием дистрибуторы и ритейлеры. Сейчас локальные продавцы отгружают в РФ излишки, «но, поскольку с августа спрос на внутренних рынках вырастет с началом школьного сезона и продлится до новогодних праздников, они могут начать отказывать в отгрузках российским компаниям», рассказал один из дистрибуторов.



В ЕАЭС уже нет свободных запасов, которые можно без проблем перепродать в РФ, подтвердил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Теперь посредники из стран ЕАЭС начали поднимать цены. Источник издания на рынке электроники добавил, что в Казахстане, ОАЭ и других странах, из которых сейчас идут поставки, «нет такого объема гаджетов Apple и Samsung, который необходим российскому рынку».



Власти РФ назвали «параллельным импортом» ввоз товаров, которые производитель запретил поставлять в Россию, через третьи страны. В список таких товаров, которые легализовали в РФ, вошли гаджеты Apple, Samsung, игровые приставки PlayStation, Xbox, Nintendo и другая электроника.



10:15 Число выданных заграничных паспортов в России в январе-июне 2022 года выросло на 45% по сравнению с первой половиной 2021-го. Документы за полгода получили почти 2,5 млн человек, следует из сведений МВД о миграционной ситуации в РФ.

В целом цифры 2022 года сопоставимы со статистикой по выдаче 2018 и 2017 годов, отмечает РБК. Тогда МВД оформило почти 2,6 млн и 2 млн загранпаспортов соответственно.

10:05 Солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова проверят на предмет «экстремистских высказываний» в соцсетях по доносу одного из жителей Москвы, передает РИА Новости.

Котляров выступает против действий Кремля в Украине. «Порнофильмы» уже отказались от концертов в России. При этом в РФ концерты коллектива нередко срывали еще и до 24 февраля.

Главное на утро 12 августа

• Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову отправили под домашний арест до 9 октября по делу о «фейках» о действиях ВС РФ за пределами РФ по мотивам ненависти («д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Заседание прошло в закрытом режиме, но Овсянникова успела показать журналистам плакат, на котором было написано: «Пусть убитые дети снятся вам по ночам».



«Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы», — говорил адвокат Дмитрий Захватов.



Напомним, Овсянникова провела одиночный пикет на набережной напротив Кремля. На плакате было написано «Путин — убийца». Напомним, что Овсянникова 14 марта акцию протеста в прямом эфире «Первого канала», затем уехала из России, но сейчас вернулась. На нее уже составили два протокола по ст. 20.3.3. КоАП («дискредитация» ВС РФ).

• Россельхознадзор с 15 августа запретит ввоз в Россию семян из некоторых питомников европейских стран и Канады под предлогом несоблюдения поставщиками фитосанитарных требований. Эмбарго вводится на семена томата, перца, моркови и цветочных культур из места отгрузки Satimex Quedlinburg GmbH (Германия), семян кукурузы для посева из Limagrain Europe (Франция), семян томата из Axia Vegetable Seeds (Нидерланды) и семян сои из Semences Prograin Inc. (Канада).

• Губернатор Нижегородской области единоросс Глеб Никитин заявил, что «принял решение выделить стипендии детям нижегородцев, принимающих участие в спецоперации». Он хочет с 1 сентября ежемесячно выплачивать по 10 тыс. рублей учащимся 10−11 классов, а также колледжей и вузов.

Источник финансирования не уточняется. Но в Иркутской области единовременные выплаты по 50 тыс. рублей детям участников «спецоперации» (и силовикам, и чиновникам) запланированы за счет регионального бюджета.

• «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России паблик правозащитного проекта ОВД-Инфо**. В уведомлении от соцсети блокировка объясняется распространением «недостоверной общественно значимой информации» про «спецоперацию».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.