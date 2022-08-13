Обрушение дома в Омске: «За что мой сын под пулями на СВО? Вот за это?»

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Омские СМИ и провластные телеграм-каналы могли вырезать звук с видео обрушения части многоквартирного дома. Оказалось, что автор видео говорила об участии сына в «спецоперации».

Первое видео обрушения части дома по улице 20-го Партсъезда, 53 в Омске, которое облетело многие СМИ, оказалось подвергнуто цензуре. На это обратил внимание местный активист Даниил Чебыкин.

Ролик первым опубликовал «Вечерний Омск» со звуком. На видео женщина снимает на телефон аварийный угол дома: «А за что мы сын под пулями на СВО? Вот за это? Чтобы приехал, и жить негде будет?»

И прямо после этих слов дом начинает рушиться.

Но после первой публикации «Вечерний Омск», мог удалить свой изначальный пост, который уже начали распространять другие коллеги, и перепубликовал видео без звука, пишет Чебыкин. Затем его же перепостил провластный телеграм-канал «КрепоZть на Иртыше», позже — «ОмскЦентрСилы», который также связывают с региональным правительством, и он уже мог отредактировать первоначальное видео, судя по обрезанным полям.

«Значит, источник был явно омский и явно оригинальное видео было в редакции двух первых каналов. Сначала видео получили наши позорники, потом уже дошло до федералов, а не наоборот», — считает активист.

Он связал это с возможным «блоком на негатив мэру и губернатору» в контексте «спецоперации».

Без цензуры видео публиковали НГС55 и Baza, при этом последняя не указывала источник.

Напомним, до обрушился вечером 13 августа. Никто не пострадал. Были возбуждены уголовное дела по ст. 293 УК (халатность) и ст. 315 УК (неисполнение решения суда).

В департаменте городского хозяйства мэрии Омска и Фонде капитального ремонта прошли обыски. Кроме того, «выемки документации» прошли у судебных приставов.

Глава СК РФ Александра Бастрыкин решил взять расследование на контроль центрального аппарата ведомства.

Региональный фонд капитального ремонта Омской области, учрежденный региональным правительством, возглавляет Рустем Протасов. Эта структура, напомним, собирает деньги с омичей за капремонт. Департаментом городского хозяйства мэрии руководит первый вице-мэр Евгений Фомин.

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