Театр Афанасьева открыли на новом месте в Новосибирске
© t.me/alokot
В Новосибирске завершилась реконструкция здание для театра Сергея Афанасьева. Оно было построено в 1910 году.
Техническое открытие Театра Афанасьева прошло в реконструированном здании бывшего кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького.
«Проект был сложным и интересным для строителей. Здание 1910 года постройки было в аварийном состоянии, — рассказал мэр Анатолий Локоть в своем телеграм-канале. — Организация „РСУ-5“ под руководством Михаила Голубева восстанавливает самые сложные и уникальные объекты. И в этот раз они создали очередной шедевр».
Зрительный зал построен на 209 мест. В здании также есть буфет, репетиционный зал, собственные производственные цеха, помещения для хранения декораций и костюмов.
Проект оценивался в 630 млн рублей.
В 2019 году бессменный худрук городского драматического театра Сергей Афанасьев написал заявление об отставке. Он объяснял решение проволочками с передачей нового помещения театру, который вынужден арендовать подвал в здании на Вокзальной магистрали у предпринимателя Александра Большакова. Однако после встречи с мэром и губернатором Афанасьев забрал заявление об увольнении, получив гарантии о предоставлении нового посещения под театр.
Новости из рубрики:
Мнения
Новосибирск был столицей науки. Теперь он стал центром научных репрессий
Ученые находят решения проблем, стоящих перед человечеством. Поэтому их аресты — это репрессии против будущего.
Последние материалы
СК начал проверку после опрокидывания машины с новосибирскими туристами на Алтае Антифашисты заявили о пытках их задержанного соратника в Красноярске Построенное при Екатерине II кладбище разрушается в Бийске Театр Афанасьева открыли на новом месте в Новосибирске Обрушение дома в Омске: «За что мой сын под пулями на СВО? Вот за это?»
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo