Театр Афанасьева открыли на новом месте в Новосибирске

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Театр Афанасьева открыли на новом месте в Новосибирске
13 Авг 2022, 07:44

В Новосибирске завершилась реконструкция здание для театра Сергея Афанасьева. Оно было построено в 1910 году.

Техническое открытие Театра Афанасьева прошло в реконструированном здании бывшего кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького.

«Проект был сложным и интересным для строителей. Здание 1910 года постройки было в аварийном состоянии, — рассказал мэр Анатолий Локоть в своем телеграм-канале. — Организация „РСУ-5“ под руководством Михаила Голубева восстанавливает самые сложные и уникальные объекты. И в этот раз они создали очередной шедевр».

Зрительный зал построен на 209 мест. В здании также есть буфет, репетиционный зал, собственные производственные цеха, помещения для хранения декораций и костюмов.

Проект оценивался в 630 млн рублей.

В 2019 году бессменный худрук городского драматического театра Сергей Афанасьев написал заявление об отставке. Он объяснял решение проволочками с передачей нового помещения театру, который вынужден арендовать подвал в здании на Вокзальной магистрали у предпринимателя Александра Большакова. Однако после встречи с мэром и губернатором Афанасьев забрал заявление об увольнении, получив гарантии о предоставлении нового посещения под театр.

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