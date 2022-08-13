СК начал проверку после опрокидывания машины с новосибирскими туристами на Алтае

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СК начал проверку после опрокидывания машины с новосибирскими туристами на Алтае
13 Авг 2022, 11:41

Следственный комитет начал проверку после того, как туристический грузовик перевернулся в Горном Алтае. В машине ехали новосибирцы.

«По предварительным данным, в августе текущего года туристы с детьми 6 и 10 лет пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля ГАЗ 66, на котором они совершали экскурсию. Со слов пострадавших они получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в СК РФ по Республике Алтай.

Грузовик с новосибирскими туристами перевернулся во время экскурсии на Каракольские озера в Чемальском районе.

Проверка проходит по ст. 238 УК (оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности).

«Брали экскурсию через компанию „Алтай Вояж“. Наш автомобиль ГАЗ66 перевернулся, дети 6 и 10 лет ударились головой об камни, диагноз „Закрытая черепно-мозговая травма“. Также, девушка в сломала руку, — рассказывала одна из туристок. — Абсолютно никакой помощи не было нам оказано, в автомобиле не было даже аптечки, носилок. Возвращались на попутных автомобилях с озер, до которых пришлось идти 3,5 часа пешком. Так как если идти вниз с того места, где перевернулись, то идти два дня. Поэтому пришлось идти в гору 10 км. Вернулись вниз к часу ночи».

Цена экскурсии для нас была 3,7 тыс. рублей с человека.

По данным сервиса «Контур.Фокус», существовала только одно ООО «Алтай-Вояж», зарегистрированное в Барнауле. Но оно ликвидировано еще в 2013 году.

Вероятно, речь идет об объединении туроператоров «Алтай Вояж». Оно утверждает, что является единственным туроператором на Каракольских озерах и владеет базой «Каракольские озера». Под этим брендом работает И П Юрий Сизых, выяснила Тайга.инфо. Он зарегистрирован в Барнауле.


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