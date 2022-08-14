Акции в поддержку задержанных красноярских антифашистов прошли в Приангарье

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В Ангарске Иркутской области активисты раздали листовки в поддержку задержанных красноярских антифашистов, которых обвинили в планах «поджечь военкомат из-за позиции по спецоперации». В городе также прошел пикет.

Одиночный пикет в поддержку задержанных в Красноярске Ильи Виноградова и Даниила Иванова прошел в Ангарске. Активисты также раздали жителям листовки, сообщил телеграм-канал «Иркутск анархистский».

Кроме того, «Иркутский Анархистский черный крест» призвал поддержать молодых людей. «10 августа в Красноярске были задержаны двое антифашистов, Даниил Иванов и Илья Виноградов. Их обвиняют в разбое и подготовке поджога военкомата. Задержание произошло на основании заявления, написанного знакомым ребят по кличке Гучи. День спустя Даниил под пытками признал вину в разбое, об этом сообщили его родители, видевшие сына в ужасном состоянии — на его теле явные следы побоев», — говорится в сообщении иркутских анархистов.

«Данный случай наглядно демонстрирует, как ФСБ и полиция используют конфликты, противоречия и различного рода инциденты для того, чтобы обвинять и садить людей, которых они считают опасными, либо для отчётности», — считают активисты.

Напомним, 10 августа госагентство РИА Новости объявило, что в Красноярске задержаны «два сторонника движения „антифа“», которые якобы «готовились поджечь военкомат из-за позиции по спецоперации». Также утверждалось, что задержанные Илья Виноградов и Даниил Иванов в июле они совершили разбойное нападение — проникли в квартиру и, угрожая пистолетом и ножом хозяину, похитили его вещи. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК (разбой с незаконным проникновением в жилище).

«Огнестрельного оружия у Иванова и Виноградова не было, а информация об огнестреле — фейк разгоняемый спецслужбами, с целью отягощения судьбы парней и их же дискредитации, — отмечал антифашистский паблик Punks and Skins. — В свою очередь, признание Даниила — лишь следствие репрессий и давления со стороны государства».

Следственный комитет официально не сообщал о деле.

Позже соратники задержанных рассказали, что Даниила Иванова могли пытать силовики, чтобы он взял на себя вину в разбое.