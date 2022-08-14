Трое детей погибли при пожаре в красноярском «Городе Солнца»

Пожар произошел в Красноярском крае не территории общины «Город Солнца». Погибли четверо, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело.

Двухэтажный частный дом загорелся в Курагинском районе в поселении Обитель рассвета (также известно как «Город Солнца»). Об этом сообщили в региональном управлении МЧС 14 августа.



В ведомстве «Борусу» уточнили, что погибли женщина и трое ее детей, которые в момент возгорания спали на втором этаже. «Отец, который находился на первом, не успел спасти семью и был госпитализирован с ожогами», — пишет издание.

Местные жители рассказали, что это первые человеческие жертвы на 26 лет существования поселения.

UPD (14:27) Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в краевой прокуратуре. Погибшей женщине было 35 лет, девочкам — три года и 10 лет, мальчику — восемь лет.

«Проснувшись от пожара, хозяин дома из-за сильного задымления не смог обнаружить свою супругу, после чего обнаружил детей, и в связи с распространившимся огнем выпрыгнул из окна второго этажа, чтобы вслед за ним выпрыгнули дети, — рассказали в ведомстве. — Из-за сильной задымленности дети не смогли покинуть дом и остались в горящем доме».

Мужчина был госпитализирован.

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