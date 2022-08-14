Компания бизнесмена из федерального розыска получила разрешение на застройку центра Новосибирска

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Компания бизнесмена из федерального розыска получила разрешение на застройку центра Новосибирска
14 Авг 2022, 10:58

Власти выдали разрешение на застройку крупного участка в самом центре Новосибирска. Проектом занимается фирма, принадлежащая девелоперу Владиславу Крючкову, который находится в федеральном розыске.

Мэрия Новосибирска выдала разрешение не строительство 30-этажного жилого дома на улице Максима Горького напротив элитного ЖК Monblanc. Документ опубликован на сайте администрации.

Планируется, что ООО «Альгеба» построит многоэтажку с подземной парковкой общей площадью более 23 тыс. кв. метров и высотой — почти 100 метров.

Дом появится в Тихом центре Новосибирска. Разрешение подписано и.о. начальника управления архитектурно-строительной инспекцией мэрии Ириной Боковой.

ООО «Альгеба», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Владиславу Крючкову. Фирму с мая 2022 года возглавляет Наталья Хаминич. Кроме того, директором «Альбего» некоторое время был Павел Пирогов, возглавлявший также АО «Город в городе», застраивающее территорию бывшего жиркомбината в центре Новосибирска. Эту компанию, в свою очередь, связывают со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным («Единая Россия»).

Владислав Крючков, по данным МВД РФ, находится в федеральном розыске. Его подозревают в мошенничестве и легализации преступных доходов. С уголовным делом, в том числе может быть связано преследование другого известного новосибирского девелопера Михаила Обласова и противостояние сотрудников ФСБ и МВД, рассказывала Тайга.инфо.

Источник редакции ранее говорил, что Крючков может скрываться в Германии.

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