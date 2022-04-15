«Атмосфера бурных 90-х»: чьи интересы может затронуть дело новосибирского девелопера Обласова

© ksonline.ru. Михаил Обласов

Центральный районный суд Новосибирска арестовал девелопера Михаила Обласова по делу о мошенничестве с муниципальной землей. Подозреваемый — известный в регионе бизнесмен, близкий к региональным властям и МВД. Тайга.инфо рассказывает о тех, чьи интересы может затронуть дело Обласова — его бизнес-партнерах, друзьях и соперниках. Среди них оказались сенатор, депутаты и силовики.

Михаила Обласова и его бизнес-партнера Николая Вдова задержали по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) 11 апреля. Бизнесменов отправили в СИЗО. Уголовное дело связано с продажей муниципальной земли — за эту сделку уже осужден экс-начальник управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска, в защиту которого высказывался Обласов. Известно, что материалы по делу собирала ФСБ, с которой у арестованного девелопера мог быть давний конфликт.



Сенатор и СНТ депутатов

Михаил Обласов был советником новосибирского губернатора Владимир Городецкого («Единая Россия»), который ушел в отставку в 2017 году и стал членом Совета Федерации. Однако с его семьей арестованного девелопера связывает не только это.

Дети Городецкого — Дмитрий и Елена — поочередно владели ООО «Лидер-Н» (с 2020 года компания принадлежит «Дискус Плюс» депутата горсовета от «ЕР» Алексея Джулая). Партнером детей губернатора был экс-депутат заксобрания Николай Сурков (ЕР), который, в свою очередь, владел ООО «Формула недвижимости 1» вместе с другим депутатом регионального парламента Сергеем Владимировичем Кальченко (КПРФ).

У отца депутата Владимира Кальченко (кроме родства, их объединяет и ООО «Венчурное инвестирование») был общий бизнес с Михаилом Обласовым. Они владели ООО «Восток ресурс». Как следует из решения арбитражного суда, компания обслуживает коттеджный поселок «Серебряный лес» в Заельцовском районе Новосибирска. Председатель этого СНТ — зампред бюджетного комитета заксобрания Валентин Сичкарев, осужденный за организацию мошенничества в особо крупном размере.

Мединский и монументальная пропаганда

До недавнего времени Обласов участвовал в работе близких к властям общественных структур. Он был председателем комиссии областной Общественной палаты по устойчивому развитию и руководителем новосибирского отделения «Российского военно-исторического общества» (РВИО).

Это «общественно-государственное объединение» создали в 2012 году по указу Владимира Путина для «противодействия фальсификации истории», поддержки музеев, военно-исторических проектов и «монументальной пропаганды». Сейчас его возглавляет помощник президента Владимир Мединский — глава делегации на переговорах с Украиной.

Обласов учредил региональное отделение РВИО в 2017 году вместе со своими бизнес-партнерами и бывшими чиновниками — в том числе, экс-министром строительства и бывшим вице-мэром Новосибирска Сергеем Боярским — и стал его руководителем. В 2020 году пост Обласова занял вице-спикер заксобрания от «Единой России» Андрей Панфёров.

Сергей Боярский работал в мэрии Новосибирска под руководством Владимира Городецкого с 2005 года, в 2010 году попал под уголовное дело за нецелевое расходование бюджета, но до приговора не дошло. В 2014-м вместе с Городецким он перебрался в облправительство, где стал министром строительства, а позже — вице-премьером.

Увольнение Боярского в 2017 году стало одним из первых кадровых решений тогда еще врио губернатора Андрея Травникова.

Связи с областным минстроем у Обласова были и до Боярского. Предыдущий министр строительства Денис Вершинин до своего назначения в 2010 году работал гендиректором ОАО «УК „Сибирьэнерго“», в совет директоров которого входил партнер Обласова Иосиф Полочанский.

Когда Вершинин и Боярский поочередно были министрами, «Сибирское проектное бюро», половина которого принадлежала Обласову, заключала госконтракты с минстроем. С 2010 по 2017 год компания получила заказов более чем на 20 млн рублей.

Милицейская волна

После ухода Сергея Боярского с госслужбы у Михаила Обласова остались связи с новосибирскими чиновниками в строительной сфере. Обласов публично вступался за экс-начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска Юрий Кузнецова, позднее осужденного за продажу земли по заниженной цене. У самого девелопера по этому делу проходили обыски, после которых умер его брат.

По данным источника «Прецедента», именно материалы дела Кузнецова легли в основу обвинений против Обласова и его партнера Николая Вдова.

Обласов подтверждал, что был инвестором строительства на участке, который фигурировал в уголовном деле против Кузнецова. Источники «Коммерсанта-Сибирь» утверждали, что сделка по продаже земли, ставшая причиной уголовного дела, совершена в интересах ООО «Лидер-Нск», которым владеет партнер Обласова Николай Вдов, арестованный вместе с ним.

Обласову и Вдову принадлежало уже ликвидированное ООО «Альянс-Групп». Оно владело лицензией на вещание радио «Милицейская волна» в Новосибирске.

Радиостанция входит в медиахолдинг российской полиции «МВД.Медиа». Согласно ее сайту, «„Милицейская волна“ — это музыкальная атмосфера бурных 90-х» и «самая оперативная информация о деятельности МВД».

С полицией Обласова связывала не только радиостанция. В обращении в защиту экс-чиновника мэрии Кузнецова он подтверждал, что занимавший тогда пост главного следователя областного ГУ МВД Андрей Неупокоев — его «знакомый». Правда, наличие «близких отношений» с ним Обласов отрицал.

В 2019 году Неупокоева уволили из ГУ МВД по результатам служебной проверки. Как выяснила Тайга.инфо, формальными причинами стали уголовное дело против руководства полиции Бердска, конфликт вокруг сети Traveller’s Coffee, а также многочисленные нарушения, найденные Генпрокуратурой.

169725Бывший замначальника новосибирской полиции снимал у мэрии квартиру за 8 тыс.

Неупокоев утверждал, что его увольнение — результат «изменений в политической конъюнктуре» и «носило заказной характер».

При этом увольнение Неупокоева происходило на фоне конфликта между региональными управлениями МВД и ФСБ. Как писала Тайга. инфо, спор ведомств мог быть связан именно с противостоянием Михаила Обласова и другого крупного девелопера Владислава Крючкова, подозреваемого в мошенничестве и легализации преступных доходов. По словам источника, Крючкова могла поддерживать госбезопасность, а Обласова — полиция.



Дело против Крючкова «находилось в производстве» у главного следователя Неупокоева, рассказывал сам Обласов. В основу дела начальника управления мэрия по земельным ресурсам Юрий Кузнецова, за которого он вступался, напротив, легли материалы ФСБ.

Бегунки решают вопросы

Как минимум, с 2014 года у Обласова и Крючкова был совместный бизнес — ООО «Садовые аллеи». В совладельцах также числился Иван Дингес — учредитель одной из крупнейших дорожных компаний региона «Дорсиб плюс». Как подсчитала Тайга. инфо, за последние пять лет компания заработала на госконтрактах более 4 млрд рублей — в том числе, стала подрядчиком реконструкции площади возле строящегося ледового дворца спорта.

Крючкова и Обласова объединяет и фигура Владимира Кальченко — отца депутата заксобрания от КПРФ Сергея Кальченко. У него был общий бизнес с обоими девелоперами.

Конфликт между Крючковым и Обласовым стал публичным в 2018 году. Тогда Крючков подал иски к Обласову о возврате денег по договорам займа на десятки миллионов рублей. Последний заем истец дал ответчику в декабре 2017 года, сказано в одном из решений суда.

В августе 2018 года в отношении Крючкова возбудили уголовное дело — инициатором преследования считали Обласова, рассказывал он сам. Но Обласов отрицал это, заявив, что Крючкова могли «подставить какие-то бегунки», которые «решают вопросы».



Тайга.инфо