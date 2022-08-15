Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 164

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

15:12 Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд иск о защите чести и достоинства к Олегу Тинькову и компании Meta****, сообщается на сайте Усть-Лабинского районного суда. В карточке дела уточняется, что заявление было подано 30 мая, заседание по иску назначено на 16 августа.

15:01 Оппозиционного политика Илью Яшина*** перевели в следственный изолятор «Бутырка», сообщила его адвокат Мария Эйсмонт в соцсетях.

Илья Яшин*** находится в СИЗО по обвинению по ст. 207.3 УК («фейки» о ВС РФ), по которой сейчас преследуют многих независимых политиков и журналистов.

13:30 Спрос россиян на билеты в Казахстан вырос почти в два раза — на 95%, сообщили в сервисе Aviasales.kz.

«Больше всего в страну едут из России, Турции, Германии, Беларуси, Узбекистана и Чехии. По данным аналитиков Aviasales. kz, по сравнению с летом прошлого года спрос на билеты в Казахстан среди россиян вырос на 95%, среди немцев — на 85%, среди турков — на 43%. В Белоруссии и Чехии спрос повысился на 60% и 16% соответственно. А в соседнем Узбекистане спрос на билеты в Казахстан снизился на 25%», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Из России в Казахстан, в основном, летят из Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Средняя цена на билеты из России летом 2022 года выросла на 32% до, примерно, 336 долларов. А вот перелеты из Узбекистана подешевели почти на 40% - до до 139 долларов.

12:00 Объем валового регионального продукта Москвы сократится на 3−4% в 2022 году вместо планировавшегося роста на 3%, ожидает вице-мэр Владимир Ефимов. Об этом он сказал РБК.



«Произошла практически полная остановка автомобилестроения и связанных с ним отраслей. Если брать металлургию, остановилось наше совместное с японскими инвесторами прессовое производство. Это две ключевые отрасли, по которым мы видим резкую просадку», — отметил чиновник.

ВВП России может упасть на 6,4−11,5% в 2022 году в зависимости от уровня дисконта цены на нефть и ослабления курса рубля, говорили в РАНХиГС. При этом в 2023 году потери могут еще больше, считают аналитики. По данным Росстата, ВВП страны в первой половине 2022-го уже сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.



11:50 В Новосибирске так. Фото от читателя.





11:01 Транспортная группа Fesco в первом полугодии увеличила объемы экспорта с Дальнего Востока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на 21%, сообщила пресс-служба транспортной группы.

Крупными акционерами Fesco называют Зиявудина Магомедова и Михаила Рабиновича. Председатель совета директоров компании — Андрей Северилов.

10:50 Силовики начали обыски в региональных ячейках международного христианского движения «Новое поколение», которое Генпрокуратура Р Ф объявила «нежелательным» в России. Его обвинили в поддержке признанного террористическим и недавно запрещенного в РФ батальона «Азов». Среди задержанных есть известный сибирский пастор, узнала Тайга.инфо.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 15 августа

• Компания Kingdom Holding Co принца Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талалу, вложила более $ 500 млн в бумаги российских компаний за два дня до 24 февраля. Фирма купила расписки «Газпрома», «Лукойла» и «Роснефти», свидетельствуют данные фондовой биржи Саудовской Аравии, на которые обратил внимание Bloomberg.



Аль-Валид ибн Талалу считается одним из самых богатых людей мира. В 2017 году Forbes оценивал ее состояние в $ 18,7 млрд. Принц сотрудничал с Биллом Гейтсом, помогая компании Microsoft расширяться в Саудовской Аравии.

• Замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что его страна поддерживает введение запрета на выдачу россиянам туристических виз на уровне Евросоюза. Он напомнил, что Польша перестала выдавать такие визы вскоре после 24 февраля — документы оформляют только дипломатам, водителям грузовиков, членам семей граждан Польши и стран ЕС.

А правительство Финляндии планирует рассмотреть возможность введения визовых ограничений для россиян 16 августа.

• Женские трусы с буквой «Z» начали продавать в одном из тверских магазинов. Имеются красная и белая расцетки. Фото опубликовало сообщество «Закрой за мной Тверь» в телеграме. Стоимость не уточняется.

• Журналиста архангельского издания 29.ru, входящего в «Сеть городских порталов» Виктора Шкулёва, Ярослава Вареника не пустили в Эстонию и аннулировали его визу. «Приключения начались на российской границе, — рассказал он. — Пока стоял в очереди, ко мне подошел молодой парень, без какой-либо формы, оглядел с ног до головы и спросил, не принадлежу ли я к какому религиозному движению. На мой отрицательный ответ попросил не врать, а потом сфотографировал».

«Вот я получил штамп в паспорт, и тут ко мне подошел пограничник. Пригласил в какую-то комнату, похожую на школьный класс. Я сначала обрадовался — там были лавочки, как раз устал стоять! В этом месте меня продержали примерно полчаса, после чего отвели в другой кабинет, где я узнал фаната, который недавно сделал со мной кадр на свой мобильник, — цитирует Вареника издание. — Последующие два с половиной часа я провел в увлекательной беседе с ними. Были странные шутки про внешность. И что мне особенно запомнилось — попытка выяснить, совершаю ли я жертвоприношения. Да, они долго пытались выяснить, к какой секте я принадлежу, как отношусь к сатанистам, изучал ли руны. Просили перечислить, какие митинги я освещал как журналист, много говорили про Навального. Спрашивали мое отношение к действиям российской армии сегодня».

Если ответы не нравились, пограничник кричал: «Ты что, тупой?» «После вопросов типа „Лехе Навальному свободу?“ мне вручили шоколадку и сказали, что придется ждать следующего автобуса до 9 утра — мой давным-давно ушел. Пришлось ночевать на деревянной лавке», — добавил Вареник.

Уже на эстонской границе репортер сказал, кем работает. После этого его и там отвели в отдельную комнату: «Эстонский пограничник по сравнению с российскими просто котик — даже ни разу не выругался матом на меня! Но просил не говорить, что я еду с целью туризма. Мне не поверили, что я еду просто гулять три дня по городу».

При этом в 2019 году у репортера проходил обыск по делу соратников Алексея Навального, а в июле 2021 года его вызвали на допрос — у него арестованы на 75,5 млн рублей (у многих фигурантов дела заблокирована именно такая сумма), хотя в тот момент на карте было около 40 тыс. Кроме того, в 2019-м Вареника штрафовали по статье об «экстремизме» из-за новости, в которой он рассказывал о жителе Архангельска, которого также оштрафовали за «экстремизм».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

