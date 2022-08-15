Однофамилица главы транспортного комитета заксобрания построит гостиницу в Новосибирске

© 2gis.ru

Власти выдали разрешение на строительство очередной гостиницы в Новосибирске. Проектом займется компания, принадлежащая однофамилице главы транспортного комитета заксобрания и зарегистрированная в здании, которым владеет муниципальное предприятие во главе с этим депутатом.

Мэрия выдала разрешение на строительство гостиницы в Октябрьском районе Новосибирска на улице Гаранина. Его получило ООО «ПСК-Лакир».

Общая площадь семиэтажного здания составит 2,3 тыс. кв. метров.

ООО «ПСК-Лакир», по данным сервиса «Контур.Фокус», владеет и возглавляет Нина Ильенко. Фирма зарегистрирована в здании на Доватора,11. Раньше ее юридический адрес был на Нижегородской,272. Оба этих здания принадлежат муниципальному транспортному предприятию «ПАТП 5», которым руководит бывший вице-спикер заксобрания Валерий Ильенко, который недавно стал председателем транспортного комитета парламента.

Во «ВКонтакте» есть пользователь с именем «Нина Ильенко». У нее в друзьях депутат горсовета Игорь Титоренко, выходец из октябрьского отделения «Единой России», и Павел Ильенко. Последний, вероятно, приходится сыном Валерию Ильенко — у них есть общая фотография в профиле депутата заксобрания.

В 2015 году управление контрольно-ревизионной работы (КРУ) администрации города подтвердило, что МУП «ПАТП 5» во главе с Ильенко сдает значительную часть муниципальных площадей в аренду, причем, аффилированным лицам. Аудиторы, например, выяснили, что часть договоров «хранения» на деле означали совсем другое — под «хранением» стола, стульев и набора посуды подразумевалась работа столовой, а на месте «хранения» парикмахерского кресла, водонагревателя, ресепшна и набора инструментов функционировала парикмахерская. В 2017 году прокуратура области нашла нарушениях при организации перевозок у ООО «ГАПП-6» и МУП «ПАТП 5».

МУП «ПАТП 5» и самого Ильенко ранее связывали со штрафстоянками. В Новосибирске работали ООО «ГАПП 3», «ГАПП 4», «ГАПП 7» и «ГАПП 8». У всех были одни и те же учредители: Василий Нащекин, Станислав Звягин, Владимир Субботин и Николай Тарабанов, а также Павел Валерьевич Ильенко и Раиса Березовая. Последняя работала главным бухгалтером «ПАТП 5» и подчинялась Валерию Ильенко. Сам Валерий Ильенко числился среди учредителей ООО «ГАПП 4», которое было ликвидировано в 2010 году.

В 2021 году глава комиссии по наказам новосибирского горсовета Александр Бурмистров заявил, что на площадях ПАТП-5 «реализуется распил» и потребовал остановить нецелевое использование муниципального имущества, которое сдают в аренду.

«Распиловка каких-то пиломатериалов, мебельное производство, дилерский центр непонятный, СТО для легковых автомобилей, торговые компании, — отмечал Бурмистров. — 17 тыс. рублей мы получаем с 35 тыс. кв. метров. 4 копейки с квадрата — в месяц. К 22 веку 1,5 млн рублей такими темпами получим в бюджет, когда имущество будет разрушено».

В главном здании ПАТП на улице Нижегородская зарегистрированы около 60 компаний. Среди них — ООО «ГАПП 6», которым некоторое время владел Павел Валерьевич Ильенко.

Читайте также: Взятую в аренду новосибирским ПАТП-5 люксовую машину уже разбили