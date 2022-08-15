Глава Бердска ввел масочный режим в мэрии
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Глава Бердска Евгений Шестернин объявил о введении масочного режима в мэрии. Кроме того, сотрудникам на входе в здание будут измерять температуру.
В Бердске растет заболеваемость коронавирусом, выявлено заражение сотрудников больницы. За неделю выявлено 118 новых случаев заболевания, пишет Бердск-Онлайн.
Глава Бердска потребовал от подчиненных внимательно относиться к своему здоровью и не приходить на работу больными. Ранее один из сотрудников мэрии три дня ходил в администрацию больной. Человека отправили в больницу, а тест на COVID-19 показал положительный результат.
Помимо обязательного масочного режима в мэрии Бердска вернули входную термометрию.
Ранее Тайга.инфо писала, что в Новосибирской области увеличилось число заболевших коронавирусом почти на 50% за неделю. У 97% пациентов в регионе болезнь протекает с симптомами ОРВИ.
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