Обыски начались у семьи депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой

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Обыски начались дома у родственников независимого депутата Новосибирска Хельги Пироговой. Ее преследуют по уголовному делу за твит.

«У меня дома обыск. Зачем вообще? Меня из страны выдавили, зачем в шесть утра с обыском приходить, родных покошмарить?» — сообщила Пирогова в твиттере 16 августа.

Дома у депутата остался муж. К нему не пускают адвоката, уточнила Пирогова Тайге.инфо.

Кроме того, с обыском поехали к родителям мужа. «Я последний раз была у них в гостях с год назад. Еще не могу дозвониться до брата, вероятно, у него тоже был обыск», — отметила депутата.

Хельгу Пирогову задержали в ночь на 22 июля после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на оплату решения суда по акциям протеста 2021 года. На нее составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за твит о погибших военных от 15 июля, который был удален (а твиттер, при этом, официально заблокирован в РФ).