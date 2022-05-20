Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 77

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

15:40 Одна из крупнейших в России сетей «Киномакс» закрыла 30 кинозалов и два кинотеатра, сообщил Forbes гендиректор компании Дмитрий Нартов. До 24 февраля у сети было 32 кинотеатра и 265 залов.

По итогам апреля и части мая выручка «Киномакса» упала на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Летом финансовые показатели могут упасть еще на 50%, считает Нартов.

Ранее правительство РФ под руководством Михаила Мишустина отказало кинотеатрам в выделении 6,5 млрд рублей для поддержки. Кроме того, Минфин РФ не поддержал предложения о понижении ставки страховых взносов с зарплаты сотрудников киноотрасли до 7,6%, исключении из налоговой базы по налогу на прибыль организаций доходы в виде субсидий кинотеатрам и об освобождении от уплаты налога на НДС сопутствующей деятельности (общепит, рекламные услуги, субаренда).

14:50 В Госдуму внесен законопроект о полной отмене возрастного предела для заключения первого контракта на воинскую службу с Минобороны. Основным автором стал глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Сейчас граждане могут заключить контракт с Минобороны с 18 лет до 40 лет. Иностранцы — до 30 лет. Картаполов был заместителем министра обороны РФ.

«Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40−45 годам», — сказано в пояснительной записке.

13:40 Госдума приняла законопроект, отменяющий бюджетное правило, по которому все доходы с экспорта нефти и газа сверх 42 долларов за баррель, направлялись в Фонд национального благосостояния, а не на расходы федерального бюджета. За предыдущие годы ФНБ вырос до 13,5 трлн рублей, что превысило половину бюджета РФ, отметил иркутский депутат Михаил Щапов (КПРФ).

«На 1 января этого года и даже в самые тяжелые времена пандемии коронавируса правительство упорно отказывалось его [ФНБ] распечатывать, — написал в своем телеграм-канале Щапов. — Все это время мы требовали от правительства ограничить объем средств, направляемых в фонд. Не должны они лежать мертвым грузом на счетах в банках. Деньги должны работать в экономике. Нужно было потерять 300 млрд долларов резервов, чтобы наконец понять эту простую мысль. [18 мая] правительство уступило. В принятом антисанкционном законопроекте есть конкретная норма о том, что налоги от продажи нефти и газа теперь будут направляться на расходы бюджета, а не в „кубышку“».

«Деньги от продажи ресурсов наконец-то пойдут на развитие экономики и социальной сферы. Проблема в том, что похоже денег этих осталось не так много, — признал депутат. — Добыча и продажи из-за санкций сокращаются и сейчас крайне важно нашей нефтегазовой отрасли помочь быстро переориентироваться на новые рынки».



12:56 Швейцарская страховая компания Zurich Insurance заявила о продаже бизнеса в России и прекращении деятельности в стране.

12:20 Жительница Волчихинского района Алтайского края рассказала об ужасных условиях содержания пациентов в местной больнице. Его не ремонтировали с 1990-х.

«Я жительница Волчихинского района. Недавно попала с маленьким ребенком с ротавирусом в инфекционное отделение и была, мягко говоря, шокирована увиденным. Внутри здание не было ремонта с 90х. Сельчане говорят, что приезжал [губернатор Виктор] Томенко с комиссией, но якобы именно это отделение ему не показали», — цитирует женщину сообщество «В курсе 22».

Женщина отметила, что привезла с собой раскладушку, потому что спать на местных кроватях невозможно.

В алтайском минздраве признали, что здание, построенное в 1981 году и рассчитанное на 10 коек, «требует большого капитального ремонта», передает Amic. При этом утверждается, что в 2018 году провели капитальный ремонт крыши, заменили окна и двери.

10:53 Независимого депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову вызвали на допрос в рамках «дела ФБК» («Фонд борьбы с коррупцией» признан «экстремистскими», его деятельность запрещена в России. ФБК также ранее объявлен «иностранным агентом». Организация давно ликвидирована).

«Думала, чем занять вечер пятницы. Но позвонил следователь и решил мои проблемы, иду вечером на допрос в рамках дела фбк, часов пять проведу в этом иммерсивном театре», — написала Пирогова в твиттере.

19 мая в Новосибирске прошли обыски у независимого депутата горсовета Антона Картавина, по месту жительства помощницы еще одного депутата Сергея Бойко Елены Носковец, его тещи и брата, а также и у родителей активистки Полины Голобовокой, которая уже давно не в России. У Антона Картавина, несмотря на статус свидетеля, изъяли технику, некоторые официальные обращения граждан и документы из горсовета.

10:35 Сбербанк продал свои доли в онлайн-кинотеатре Okko, стриминге «Сбер.Звук», облачном сервисе SberCloud, IT-компании «Эвотор» и «Центре речевых технологий». Единственным владельцем ООО «Звук», ООО «Кинофон», ООО «Облачные технологии», ООО «Окко», ООО «Окко Спорт» и ООО «Центр речевых технологий» 17 мая 2022 года стало АО «Новые возможности», подконтрольное Татьяне Портных, обратил внимание «Интерфакс».

«Сделка совершена на рыночных условиях», — заявили «Ведомостям» в «Сбере»

При этом «Новые возможности» были зарегистрированы только весной 2022 года. Как и несколько других АО, связанных с Портных. Она также была соучредителем АО «Формат», которое сейчас возглавляет Евгений Бокарев — этот человек, по данным сервиса «Контур.Фокус», прежде был директором муниципального унитарного предприятия «Водное хозяйство» города Конаково Тверской области. В мае 2021 года МУП обанкротился.

Бокарев также был первым замглавы администрации Конаково, а раньше — начальником департамента архитектуры и градостроительства Твери.



В СМИ Татьяну Портных называют бывшим уполномоченным лицом «ВТБ Регистратора».



Главное на утро 20 мая



• Центральный районный суд Тюмени арестовал бизнесмена Владимира Фофанова 14 суток. Его обвинили по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда националистических организаций). Как утверждает пресс-служба городских судов Тюмени, в материалах дела говорилось, что «под собственное музыкальное сопровождение выкрикивал лозунги запрещенных организаций УНА-УНСО и „Правый сектор“» (организации признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации). На опубликованном видео он играл на пианино без лозунгов.

Мужчина признал вину.

• В России переполнены 50 из 203 следственных изоляторов, заявил начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игорь Вединяпин в Совфеде. Наиболее сложная ситуация наблюдается в учреждениях Крыма и Москвы, Воронежской, Амурской и Московской областей, Карелии и Татарстана, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, скала он. Из-за этого приходится переводить содержащихся под стражей в другие регионы, добавил представитель ФСИН.

Слова Вединяпина косвенно подтверждают появившуюся ранее информацию о возможном переводе части заключенных из СИЗО в европейской части в другие регионы, в частности в Сибирь. Правозащитный проект Gulagu.net писал, что места могли освобождать для пленных с Украины.

• Режиссер Кирилл Серебренников призвал снять санкции с российского миллиардера Романа Абрамовича. Тот, напомним, пытался содействовать переговорам России и Украины.

По словам Серебренникова, Абрамович долгое время поддерживает независимый российский кинематограф и современное искусство: «Это не пропагандистские фильмы, напротив». В частности, Абрамович финансировал последние две картины самого Серебренникова: «Петровы в гриппе» и «Жена Чайковского», которая представлена на Каннском кинофестивале.

• Центральный банк РФ снял запрет на продажу банками иностранной валюты, кроме долларов и евро.

• Земфира выпустила новую песню «Мясо», которая отсылает к событиям в Украине. В ней есть, например, такие строчки: «Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь».

Такой куплет тоже есть:

Смотри на меня, сдавайся

Или оставайся человеком и сдохни

Жена ждет ребенка

Ждет меня и кроссовки

Клип состоит из рисунков Ренаты Литвиновой. Она же занималась режиссурой и монтажом видео.

• С 24 февраля в Украине, по данным ООН, погибли 3811 мирных жителя: «1429 мужчин, 937 женщин, 87 девочек и 98 мальчиков, а также 70 детей и 1190 взрослых, чей пол пока неизвестен». (Эти данные включают территории ДНР и ЛНР, где известно о 126 погибших).

Ранены еще 4278 человек.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.