Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 74

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

16:03 Правительство РФ разрешает выпускать автомобили без подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности. Это следует из утвержденного перечня требований к сертификации машин, которые начнут действовать с 1 февраля 2023 года.

«Новый документ позволяет автопроизводителям отказаться от установки на новые машины ряда систем, которые недоступны из-за санкций, введенных в отношении России, или из-за дефицита чипов, — отметил „КоммерсантЪ“. — В частности, разрешен выпуск новых автомобилей без систем ABS и ESP, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС может не иметь функции автоматического срабатывания после аварии, а также упрощены требования к сертификации машин. Это позволит отказаться от установки подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности».

Более того, в постановлении сказано, что машины, принадлежащие по техническому регламенту к категориям M2, M3, N2 и N3, смогут пройти сертификацию без системы травмобезопасности рулевого управления.

Чиновники также решили понизить стандарты, регулирующие содержание вредных веществ в выхлопных газах. Сертификацию смогут пройти машины всех экологических стандартов от «Евро-0» до «Евро-5». При этом с 2016 года все новые машины в России должны были соответствовать «Евро-5». Фактически предлагается вернуться к регламенту 1988 года.

15:57 Совместно с Тайга. Ресёч возобновляем спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. 17 мая рассказываем, как поменялись цены за месяц на овощи и яблоки. Кое-где замечен рост вдвое, подробнее можно почитать здесь.

15:50 Новосибирцы в апреле стали больше брать потребительских кредитов. Эксперты отмечают рост на треть, однако до «досанкционных» показателей февраля далеко.



15:20 Зеленые ленты на набережной Новокузнецка. Фото Тайге. инфо прислал читатель, который рассказал, что на уже следующий день все ленточки сняли.

Предоставлено читателем



14:46 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обозвал генсека ООН Антониу Гутерриша и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля «поросятами из Евросоюза».

«Евросоюз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, — написал в своем телеграм-канале Володин. — Хотят вывезти его в Европу, используя морской путь. По этой причине генсек ООН предлагает смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины. Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь».

14:39 Чешская группа компаний PPF продает банк «Хоум кредит» частным инвесторам, среди которых оказался председатель совета директоров СПБ Биржи Иван Тырышкин, сообщает РБК.

Клиентская база банк «Хоум кредит» превышает 36 млн человек.



В рамках этой же сделки будет продан одноименный банк в Казахстане.

14:30 Некоторые омские СМИ перестали открываться 17 мая. «Город55 подвергся кибератаке, проблемы со входом на сайты начали испытывать и другие омские СМИ», — сообщило издание.

Не открываются сайты «СуперОмск» и «Ом1».



Часть сибирских СМИ не работали 15−16 мая. Некоторые заявляли о DDOS-атаках.

13:40 Некоторые участники патриотических концерты «Za Россию», организованных за счет бюджета, получили значительно меньше средств, чем было положено по государственному контракту. Его, напомним, получила АНО «Экспертный институт социальных исследований», заключившая договор с государственным учреждением «Росконцерт» за 95,3 млн рублей.

По контракту, например, поэт Игорь Караулов должен был получить за семь выступлений с программой «Незатертых слов боезапас» 567 тыс. рублей (с НДС). Но он сам утверждает, что «не получал этих денег», а заработок исчислялся двухзначными числами, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Семь выступлений поэтессы Марии Ватуниной с программой «Флаг победы» оценивались в 596,4 тыс. рублей, сказано в контракте. Но она сама сказала каналу «Можем объяснить», что «крайне удивлена» такой сметой: «Мои командировочные за 24 дня исчислялись двухзначной цифрой. <…> Если распил, что не доказано, конечно, очень будет противно», — подчеркнула Ватунина.

Поэтесса уже обратилась к кураторам программы, попросив объяснить расхождения в цифрах, но ответа пока не получила. О том, что «сумма в разы меньше», рассказала еще одна участница марафона на условиях анонимности.

АНО «Экспертный институт социальных исследований» возглавляет Анна Федулкина. Она же долгое время была гендиректором ООО «Корпорэйт Трэвел», которое принадлежит Олегу Карпилову. Другая его фирма — ООО «Агентство Полилог» — регулярно получал госконтракты от федеральных структур, в том числе от Ростуризма, Минпромторга РФ и Росстандарта. Их общая сумма превысила 800 млн рублей, следует из данных сервиса «Контур.Закупки».

Контракт на «патриотический марафон» оказался самым дорогим госконтрактом, заключенным когда-либо в России на оплату концертной программы. Всего в марафоне участвовали 34 поп-исполнителя, рок-группы и поэта. Больше всех должна была заработать группа Сергея Галанина «СерьГа» — 10,5 млн за семь выступлений. Бывший лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец — 6,9 млн за пять концертов, группы «Пилот» и «Ва-банкЪ» заработали по 6 млн рублей. Самым дорогим выступлением марафона стал единственный концерт группы «Uma2rman» в Барнауле — 4,1 млн рублей.

12:45 В Канске похоронили совесть депутата горсовета от «Единой России».

Фотографию инсталляции из камней, на которой есть надпись «Здесь покоится совесть депутат по 4-му округу», опубликовало сообщество «Послушано в Канске». От округа был выбран единоросс Максим Шкаруба.







12:31 Объем выданной в России ипотеки рухнул в апреле на 75% по сравнению с мартом: с 529,3 до 130,5 млрд рублей. Число ипотек упало на 77% по сравнению с мартовскими показателями.

12:10 Сантехника в России подорожала до 70% в феврале-апреле, говорится в исследовании строительной компании Pridex, пишет РБК.

Сильнее всего поднялись цены в эконом-сегменте. Смесители, раковины, унитазы и инсталляции подорожали в среднем на 20−70%. По словам коммерческого директора Pridex Александра Алейникова, китайские и турецкие поставщики пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов, и повышают цены.

Позиции премиум-класса подорожали лишь на 5−25%, но в этом сегменте наблюдается куда больший дефицит, говорится в исследовании.

11:30 Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о росте производства мяса в первом квартале 2022 года сразу на 39%, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Выпущено 35,9 тыс. тонн продукции.

«На 39% выросло производство мяса в КуZбассе», — написал он в своем телеграм-канале (орфография сохранена).

Производство молока упало на 5% до 58,1 тыс. тонн.



11:29 Суд признал незаконным отказ мэрии Барнаула согласовать пикет КПРФ против повышения цен.

Администрация пыталась запретить акцию под предлогом формирования «негативного отношения» к «спецоперации». Хотя местные чиновники сами напрямую связали рост стоимости продуктов с ней.

Акция пройдет 18 мая. Все подробности читайте здесь.

10:57 Российская версия журнала Forbes с июня перестанет выходить в бумажной версии из-за ухода рекламодателей и удорожания производства, сообщил «Интерфаксу» директор по развитию компании Дмитрий Озман.

«Forbes Russia временно, с июня 2022 года, приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла. Мы возобновим выпуск журнала по мере улучшения экономической конъюнктуры», — отметил Озман.

10:30 Жительницу Читы Марину Саломатову оштрафовали на 15 тыс. рублей за прикрепленные к верхней одежде и сумке зеленые ленты. На нее составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ), сообщил Забайкальский краевой суд 17 мая.

Женщину задержали еще 13 марта, следует из опубликованного постановления. Зампред Черновского райсуда Читы Алексей Петров, сославшись на «Википедию» и посты в телеграм-каналах, решил, что ленты символизируют «бессрочную акцию протеста в России». Женщина обжаловала решение, но судья Забайкальского краевого суда Светлана Шишкарёва оставила его в силе.



Главное на утро 17 мая



• Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения РФ планируют создать очередное «общероссийское движение детей и молодежи», рассказали РБК два источника. В качестве одного из основных кандидатов на пост лидера структуры они назвали замглавы Росмолодежи Дамира Фаттахова. Ранее он возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана и был руководителем команды КВН «Четыре татарина».



Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что Кремль решил создать аналог советской пионерии, о чем может быть объявлено 19 мая (в этот день в СССР отмечался День пионерской организации, которой в 2022 году исполнится 100 лет).

• Правительство Р Ф отказало кинотеатрам в выделении 6,5 млрд рублей, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика». Минфин запросил дополнительное обоснование с указанием источников средств.

Кроме того, Минфин РФ не поддержал предложения о понижении ставки страховых взносов с зарплаты сотрудников киноотрасли до 7,6%, исключении из налоговой базы по налогу на прибыль организаций доходы в виде субсидий кинотеатрам и об освобождении от уплаты налога на НДС сопутствующей деятельности (общепит, рекламные услуги, субаренда).

• Сервис GetTaxi официально подтвердил уход из России. Ранее контрагенты компании говорили Тайге. инфо, что перевозчик предупредил их о прекращении работы.

О том, что израильская компания Gett уходит из России сообщалось еще в марте. Платформа позволяет лицензированным таксопаркам получать заказы от пользователей мобильного приложения.

ООО «ГетТакси Рус» показало в 2021 году выручку на уровне 4,4 млрд рублей. Чистый убыток, по данным сервиса «Контур.Фокус», составил 674 млн рублей.

• Центральный банк РФ разрешил россиянам, а также нерезидентам из «дружественных стран» переводить со своих счетов за рубеж до 50 тыс. долларов (или эквивалент в другой валюте). Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов.

«Ограничения установлены до 30 сентября», — уточнил регулятор.

• В заявлении совета коллективной безопасности ОДКБ, принятом на саммите 16 мая, подтверждается «готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора» (НАТО). Документ опубликован на сайте Кремля.

Украина в заявлении никак не упоминаются. Заявление принято на фоне сообщений властей Финляндии и Швеции о желании вступить в НАТО.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.