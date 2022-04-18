Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 45

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

10:30 Российские ученые разработали рекомбинантные ферменты для изготовления сыров. Они смогут заместить импортные аналоги в условиях дефицита на фоне санкций, утверждают в Алтайском госуниверситете.

Сыроделы в России сейчас в основном закупают ферменты за рубежом.



Главное на утро 18 апреля



• Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы российских государственных СМИ, в том числе каналы ГТРК «Новосибирск», «Кузбасс», «Ставрополье», «Краснодар» и «Башкортостан».







• Германия предоставит помощь эмигрантам из России, уехавшим из-за несогласия с политикой властей, сообщил министр юстиции Марко Бушман.

Россияне смогут получить разрешение на трудоустройство по облегченной процедуре. На помощь могут рассчитывать правозащитники, журналисты, деятели культуры и граждане, работавшие в международных компаниях.



• Из учащихся нескольких тамбовских вузов и колледжей сделали «кибердружины», пишет телеграм-канал «Тамбовская земля». Судя по сообщению, к решению причастны власти: «Участников встречи приветствовал глава Тамбовской области Максим Егоров».

«Кибердружины опровергают недостоверный контент о действиях российских военных, разоблачают антироссийские фейки, выявляют протиправную информацию в интернете, — утверждают авторы (орфография сохранена). — Уже сформировалась специализация — отряды из ВУЗов делают упор на борьбу с фейками, а отряды из колледжей уделяют основное внимание поиску проявлений терроризма и экстремизма в соцсетях».

«Меморандум об объединении усилий» подписали ректоры Тамбовского бизнес-колледжа, Тамбовского филиала РАНХиГС при президенте РФ, Тамбовского государственного технического университета, Тамбовского госуниверситета и Мичуринского государственного аграрного университета.

• Папа Римский Франциск в день католической Пасхи призвал к миру на английском, украинском и русском языках: «Давайте позволим победить себя миру Христову! Мир — возможен, мир — необходим, мир — это главная ответственность каждого!»

• В доме, где 10 лет назад жила политолог Екатерина Шульман*, повесили листовки с текстом: «Она поддерживает украинских нацистов».

«Характернейшая черта такого рода акций — формализм. Приходят в дом, где ты уже десять лет, как не живешь, причем ещё и не в то строение, где прописка. Повесили в подъезде на первом и третьем этаже, провисело недолго, прислал дворник. За одно похвалю: фотография выбрана соответствующая стилистике Recht und Ordnung, подвид „Недобрый Лектор“», — написала она в телеграме.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.