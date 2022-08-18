Караканский бор стал особо охраняемой природной территорией

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Караканский бор стал особо охраняемой природной территорией
18 Авг 2022, 08:58

Караканский бор в Новосибирской области станет природный парком. Такое решение принято на заседании правительства. Особый статус получит территория площадью 100,8 тыс. га в Ордынском, Искитимском и Сузунском районах.

Природный парк охватит всю территорию Караканского бора – одну из крупнейших и красивейших в Новосибирской области.

«Основная цель создания природного парка – сохранение природных ресурсов Караканского бора и упорядочивание природопользования на данной территории. Природный парк создается без изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников. Земли населенных пунктов исключены из его границ. При этом исторически сложившиеся интересы местных жителей и хозяйствующих субъектов учтены», – рассказал и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов.

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На территории парка выделены функциональные зоны: заповедная, традиционного природопользования, лесохозяйственного использования, рекреационная, историко-культурных объектов.

Режимом особой охраны на территории природного парка запрещается заключение новых договоров аренды лесных участков для заготовки древесины, промысловая охота, предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или жилищного строительства, хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием, геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых, за исключением добычи подземных вод, отметили в правительстве.

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