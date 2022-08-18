Бастрыкин поручил завести дело о загрязнении окружающей среды у «Новосибирского КБК»

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Следственный комитет начал проверку по факту загрязнения окружающей среды в поселке Красный Яр Новосибирской области, где работает Новосибирский картонно-бумажный комбинат. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту загрязнения окружающей среды в поселке Красный Яр Кубовинского сельсовета, сообщили в СК РФ 18 августа.

« К руководству СК России обратились жители СНТ „Звездное“ в Новосибирской области в связи со сложившейся неблагоприятной экологической обстановкой из-за отходов предприятия, которые, по мнению жителей, загрязняют водоемы и леса при полном отсутствии очистных сооружений и бездействии районных властей. Также сообщается, что ранее жители поселка Красный Яр Кубовинского сельсовета Новосибирского района, прилегающего к предприятию, уже обращали внимание властей на данную экологическую проблему», — говорится в сообщении.

Но название предприятия не уточняется. В то же время СК РФ по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту загрязнения окружающей среды на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината, по ч. 1 ст. 250, ч. 1 ст. 251 УК (загрязнение вод и атмосферы). Он и находится в Красном Яре.

Тайга.инфо первой рассказала о возможной экологической катастрофе в поселке Красный Яр, которую жители связали с химическими отходами «Новосибирского картонно-бумажного комбината».

АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» создано в Новосибирской области в 2007 году. Его единственный владелец и директор — Игорь Диденко, владеющий также долей (36,25%) в ООО «Компания Гофромастер» — крупном производителе гофроупаковки в регионе. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году НКБК получил 1,89 млрд рублей выручки и 201,4 млн рублей чистой прибыли.

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