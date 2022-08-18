Глава Росприроднадзора заявила о многочисленных нарушениях у «Новосибирского КБК»

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Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали «много нарушений» около «Новосибирского картонно-бумажного комбината» в поселке Красный Яр под Новосибирском, заявила глава ведомства. Жители жалуются на состояние экологии.

«Жители поселка Красный Яр пожаловались нам на „Новосибирский картонно-бумажный комбинат“ — рядом с предприятием появился большой карьер с отходами. Он наполнен неизвестной жижей, от которой идет характерный химический запах, — написала в своем телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Родионова 18 августа. — Вокруг этого „озера“ массово гибнут деревья. Инспекторы Росприроднадзора находятся на месте. Уже зафиксировано „много нарушений“, которые предприятие пыталось скрыть, установив забор на незаконно занятых территориях».

«Мы — за развитие производства, но не в ущерб природе. Если кто-то считает, что надзорные каникулы — это повод нарушать, то хочу напомнить: требования закона никто не отменял», — утверждает Родионова.

Чиновница рассчитывает, что будет возбуждено уголовное дело, а ущерб природе — компенсирован. Ранее уголовное дело потребовал завести глава СК Р Ф Александр Бастрыкин.

СК РФ по Новосибирской области уже начал доследственную проверку по факту загрязнения окружающей среды на территории «Новосибирского картонно-бумажного комбината», по ч. 1 ст. 250, ч. 1 ст. 251 УК (загрязнение вод и атмосферы).

Тайга.инфо первой рассказала о возможной экологической катастрофе в поселке Красный Яр, которую жители связали с химическими отходами «Новосибирского картонно-бумажного комбината».

АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» создано в Новосибирской области в 2007 году. Его единственный владелец и директор — Игорь Диденко, владеющий также долей (36,25%) в ООО «Компания Гофромастер» — крупном производителе гофроупаковки в регионе. По данным «Контур.Фокус», в 2021 году НКБК получил 1,89 млрд рублей выручки и 201,4 млн рублей чистой прибыли.

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