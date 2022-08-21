СК проверяет сообщения об избиении узницы концлагерей в новосибирском пансионате

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Следственный комитет начал проверку сообщений в СМИ об избиении пожилой женщины в одном из пансионатов Новосибирска. В частности, следствие оценит действия персонала учреждения.

«В ходе мониторинга социальных сетей и СМИ было выявлено сообщение о том, что в одном из пансионатов, расположенном в Дзержинском районе Новосибирска, причинены телесные повреждения женщине 1944 года рождения, которая содержится в данном пансионате на постоянной основе. Согласно обнаруженной в сети интернет публикации, данные события были допущены сотрудниками пансионата», — говорится в заявлении ведомства



Организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в СМИ прошла информация о нападении на пожилую женщину соседки по палате в пансионате «Южный».

В пансионате рассказали, что ночью сиделки услышали резкие звуки из палаты и попытались открыть дверь. Но ручку подперли тростью и придвинули к двери стол. «Соседка пострадавшей сделала это намеренно, чтобы никто не смог помешать ей, — считают в учреждении. — Сиделки пытались выломать дверь. Одна из них побежала на улицу и попыталась влезть в палату через окно. Дверь удалось выдавить. Попав в палату, сиделки увидели, что соседка неоднократно ударила пострадавшую и вытащила ее из кровати на пол. Соседка была очень возбуждена и кричала, что ей мешали спать».

Пострадавшая родилась в 1944 году в концлагере в Австрии. Ее мать угнали на работы из Луганской области. В Советский Союз они с матерью вернулись в 1946 году.