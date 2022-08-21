«Мы любители со взглядом в будущее». История барнаульского «Темпа», победившего профессионалов в Кубке России

© CX NEWS/vk.com/fctemp_barnaul

Кубок России по футболу стартовал по революционной схеме. Впервые в нем участвуют любительские команды. И они уже добиваются результата. Пока все внимание было привлечено к дебюту медийных команд «Амкал» и «2DROTS», Тайга.инфо смотрела на другой матч 1/256 кубка страны. В барнаульском дерби профессиональное «Динамо» неожиданно уступило команде с пожарным, помощником прокурора и тренером.

Любительский ФК «Темп» из Барнаула выбил из Кубка России местный профессиональный клуб «Динамо», победив 2:1. Тайга.инфо поговорила с игроками клуба-сенсации и рассказывает историю команды.



Новый шанс

В марте 2019 года Евгений Цвык, выпускник академии донецкого «Шахтера» сидел без контракта, и тогда его брат, живший в Барнауле, позвал родственника тренировать детей в футбольную академию «Темпа». Тогда у владельцев были только перспективная школа и манеж, но со временем они пришли к тому, что нужно создать и собственный клуб.

Сам Евгений за свою карьеру успел поиграть в высших дивизионах Украины, но, переходя в «Темп», думал заканчивать футбольную жизнь и полностью уйти в тренерскую работу: «До коронавируса я уже оставил всякие мысли о профессиональном футболе, начал заниматься тренерской карьерой, но на карантине от скуки начали с женой тренироваться. Это переросло в занятия с ребятами на школьной площадке, и после одной из таких тренировочных игр ко мне подошли и сказали: „Слушай, а, может, ты еще поиграешь?“ Тогда как раз образовывалась команда „Темпа“ и главный тренер Иван Старков позвал меня».

Иван Старков — воспитанник барнаульского «Динамо», а затем и школы московского «Локомотива». Но полузащитник не сумел закрепиться в основной команде «Локомотива», провел несколько лет в аренде в разных командах премьер-лиги, а затем играл уже в Футбольной национальной лиге, доигрывал — на родине, в барнаульском «Динамо» в ПФЛ, третьем по значимости дивизионе чемпионата страны.

«Темп» официально появился только в начале 2020 года, но уже успел одержать несколько значимых побед и организовать принципиальное соперничество с «Динамо». Именно с барнаульского дерби начался путь «Темпа» в профессиональном футболе. Ранее Российский футбольный союз решил предоставить нескольким любительским командам путевку в Кубок России. «Темп» стал одним из них как победитель Кубка Сибири.

По словам Евгения Цвыка, футболисты изначально особенно настраивались на местный турнир. Путевку в кубок страны очень хотел президент клуба, а для многих это был бы шанс вернуться в профессиональный футбол или дебютировать.

Таксист, пожарный и помощник прокурора

«Темп» в отличие от популярных любительских команд с блогерами вроде «Амкала», про которых активно писали СМИ и показывали на «МАТЧ ТВ», любительский клуб старой школы. Почти все игроки имеют обычную вторую работу: автор победного мяча в матче с «Динамо» Роман Сычев — действующий пожарный, а вратарь Антон Трубин — помощник прокурора. Большая часть игроков вынуждена подрабатывать, ведь денег от зарплаты игрока в любительской команде едва ли хватит на нормальную жизнь.

«Без тренерской зарплаты я бы точно не смог себя обеспечивать. Оклада и премиальных игрока недостаточно, чтобы обеспечивать себя, — рассказывает Евгений Цвык. — „Темп“ — это больше команда для молодежи, для тех, кому есть что доказывать, и клуб для них может стать трамплином в большой футбол. Для меня играть важно не из-за денег, а ради самой попытки вернуться в большой, профессиональный футбол».

Таким трамплином в большой футбол «Темп» видит и один из молодых игроков команды Никита Гречников. Воспитанник барнаульского «Динамо» не сумел задержаться в академии «Краснодара», а потом и пробиться в основную команду родного клуба. Так что теперь он ловит шанс в любительском футболе и рассказывает, что время от времени таксует для дополнительного дохода.

Впереди «Иртыш»

К матчу с «Динамо» в «Темпе» готовились как обычно, у многих ветеранов команды есть опыт игры в профессиональном футболе. На игру неожиданно собралось около 4,5 тыс. болельщиков. В обычное время даже на матчи «Динамо» в чемпионате приходят не больше 1 тыс. Для профессионалов ход игры складывался неудачно, они пропустили по голу в каждом тайме, а отквитать сумели только один мяч на последних минутах.

В этом турнире дебютировал и Никита Гречников: «В Кубке России это был мой первый матч в карьере, до этого в профессиональном футболе были только замены в матчах за „Динамо“, а тут такое количество эмоций. Мы все очень счастливы, что смогли победить!»

Когда заходят разговоры о будущем, руководство клуба предпочитает не загадывать. «Раньше мы не могли представить, что будем играть в Кубке России, — отметил глава пресс-службы „Темпа“ Михаил Меламед. — Конечно, нам хотелось бы попасть на профессиональный уровень, но мы предпочитаем смотреть на более близкие цели и развиваться поступательно».

Похожую цель ставят перед собой и игроки, подчеркивая, что сейчас главное победить омский «Иртыш» в следующей стадии кубка. «Я думаю, мы станем второй профессиональной командой Барнаула, — считает Евгений Цвык. — У нас уже есть своя школа, амбициозное руководство, и мы сами хотим перейти из любителей в профессиональный клуб. Мы такие любители со взглядом в будущее, в профессиональный футбол».

Кирилл Букетов