Новосибирцы на пикете потребовали от губернатора слушать не только застройщиков

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Пикет против застройки микрорайона Нижняя Ельцовка прошел в Новосибирске. Жители обратились к губернатору Андрею Травникову («Единая Россия»). Ранее при обсуждении проекта на платформе, подконтрольной региональному правительству, появились однотипные однотипные положительные комментарии с одобрением строительства, часть из них — с аккаунтов реальных людей, которые этого не делали.

Жители Нижней Ельцовки провели пикет против «произвола властей» при обсуждении проекта планировки микрорайона. Об этом Тайге. инфо сообщили участники мероприятия.



Представители ТОС «Нижняя Ельцовка» выступили против застройки лесополосы между Нижней Ельцовкой и микрорайоном «Щ» Академгородка. Также они против выделения земельных участков под застройку во дворах уже существующих домов.

Напомним, возмущение жителей вызвало и само обсуждение проекта планировки Нижней Ельцовки, который проходит онлайн на площадке «Электронная демократия» областного правительства. Туда из-за ковидных ограничений были перенесены все публичные слушания, и новосибирские чиновники не стали отказываться от этой практики, несмотря на снятие почти всех ковидных ограничений.

Документы были выставлен на обсуждение без широкого объявления, на само обсуждение было отведено всего пять дней, из которых два — выходные. Внимание общественников привлекли однотипные положительные комментарии, одобряющие документ и содержавшие файлы «Предложение.pdf», либо «Предложение.doc», метаданные которых показали, что авторство принадлежит некой однофамилице замначальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Елены Поздняковой.

Более того, среди «положительных» комментариев обнаружились оставленные от имени тех, кто этого не делал. В том числе пенсионеров. Депутаты от Советского района Алексей Андреев (заксобрание) и Виктор Стрельников (горсовет) в чьи округа входит Нижняя Ельцовка, не исключают, что могла произойти утечка персональных данных.