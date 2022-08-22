Подозреваемого в попытке изнасиловать двух женщин задержали в Норильске

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В Норильске задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин на улице. Им оказался 23-летний студент Северной Осетии, который приехал в город на практику.

Мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин, задержали в Норильске, сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю 22 августа.

По версии следствия, рано утром 20 августа 2022 года на женщин, шедших возле домов на улице Металлургов и улице Нансена напал ранее неизвестный им мужчина и, сдавив им шеи руками, попытался изнасиловать. Нападавшего спугнули случайные прохожие.

Задержанным оказался 23-летний житель Северной Осетии, приехавший в Норильск в мае 2022 года.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что подозреваемый — студент, в Норильске он оказался, чтобы пройти практику в одном из образовательных учреждений.



«В ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.

Ранее СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 131 УК (покушение на изнасилование), писала Тайга.инфо.

