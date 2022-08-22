Мэр Искитима пообещал не открывать исправительный центр на фоне волнений жителей

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Исправительный центр для заключенных в микрорайоне Шипуновский города Искитима решено не открывать, заявил мэр Сергей Завражин. Решение было принято после встречи с местными жителями, которые выступили резко против.

«Мной, как главой города, совместно с главой Искитимского района было направлено обращение в адрес руководства Новосибирской птицефабрики с просьбой еще раз вернуться к этому вопросу. И выйти на ГУФСИН с предложением расторгнуть договор и не открывать исправительный центр по ул. Прорабская, 13», — написал в соцсети мэр Сергей Завражин.



Птицефабрика, в интересах которой и должен был появиться исправительный центр, намерена поселить в здании работников из отдаленных регионов. Помещения будут использоваться как общежитие.

17 августа в Шипуново прошла встреча местных жителей с чиновниками и представителями полиции и ГУФСИН. На ней, согласно пресс-релизу мэрии, от предприятия выступала замгендиректора Галина Лупанова. Она сообщила, что компания налаживает взаимодействие с ГУФСИН уже на протяжении двух лет и использует труд осужденных, а здание птицефабрика, нуждающаяся в рабочих руках, хочет использовать как общежитие для заключенных, которых она трудоустроит к себе.

Искитимцы на собрании категорично высказались против исправительного центра.