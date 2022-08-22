Мэр Искитима пообещал не открывать исправительный центр на фоне волнений жителей

© iskitim.nso.ru
Мэр Искитима пообещал не открывать исправительный центр на фоне волнений жителей
22 Авг 2022, 09:03

Исправительный центр для заключенных в микрорайоне Шипуновский города Искитима решено не открывать, заявил мэр Сергей Завражин. Решение было принято после встречи с местными жителями, которые выступили резко против.

«Мной, как главой города, совместно с главой Искитимского района было направлено обращение в адрес руководства Новосибирской птицефабрики с просьбой еще раз вернуться к этому вопросу. И выйти на ГУФСИН с предложением расторгнуть договор и не открывать исправительный центр по ул. Прорабская, 13», — написал в соцсети мэр Сергей Завражин.

Птицефабрика, в интересах которой и должен был появиться исправительный центр, намерена поселить в здании работников из отдаленных регионов. Помещения будут использоваться как общежитие.

17 августа в Шипуново прошла встреча местных жителей с чиновниками и представителями полиции и ГУФСИН. На ней, согласно пресс-релизу мэрии, от предприятия выступала замгендиректора Галина Лупанова. Она сообщила, что компания налаживает взаимодействие с ГУФСИН уже на протяжении двух лет и использует труд осужденных, а здание птицефабрика, нуждающаяся в рабочих руках, хочет использовать как общежитие для заключенных, которых она трудоустроит к себе.

Искитимцы на собрании категорично высказались против исправительного центра.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пропажа препарата «Дриптан» в России грозит детям смертью. Тайга.инфо рассказывает, как выживают семьи Пропажа препарата «Дриптан» в России грозит детям смертью. Тайга.инфо рассказывает, как выживают семьи
Последние материалы
22 Авг, 10:02
Уголовное дело возбудили после захвата заложников в кемеровском СИЗО
22 Авг, 09:41
Бывшую жену депутата горсовета Канска, которого обвиняли в избиении блогера, захотели сделать омбудсменом
22 Авг, 09:35
Пациенты томского ребцентра массово заразились ковидом
22 Авг, 09:03
Мэр Искитима пообещал не открывать исправительный центр на фоне волнений жителей
22 Авг, 08:55
Бомбоубежища решили отремонтировать в Новосибирской области
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования