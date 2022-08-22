Добыча угля в Кузбассе в июле сократилась более чем на 20%. Ряд предприятия уходит в простой

© Кирилл Канин

В июле предприятия Кузбасса добыли 16 млн тонн угля, это более чем на 20% меньше, чем годом ранее. Власти рассказали о приостановке ряда предприятий. Регион добывает свыше половины этого вида топлива в РФ. На него же приходится основная доля экспорта: ﻿в январе-декабре 2021 года, ﻿по данным таможни, ﻿из 15,3 млрд долларов США, полученных за экспорт, 10,2 млрд были за каменный уголь.

За июль 2022 года на угольных предприятиях Кузбасса добыто 16 млн тонн угля, в том числе 10,8 млн тонн открытым способом, следует из данных профильного министерства региона. В 2021 году добыча за тот же месяц составила 20,2 млн, то есть сокращение составило более 20%. Основная доля пришлась на уголь энергетических марок — 11,2 млн тонн.



С начала 2022 года Кузбасс добыл 125,7 млн тонн, что на 8,6% меньше, чем за тот же период 2021 года. Добыча в разрезах почти вдвое превысила объемы, полученные в шахтах.

178672

Конечным потребителям в июле поставлено 14,6 млн тонн кузбасского угля, в том числе 10,2 млн отгружено на экспорт (почти на 10% ниже, чем в 2021 году). С начала года этот показатель составляет 102,7 млн тонн кузбасского угля, что составляет 89,3% к уровню 2021 года.

По данным правительства региона, на нескольких предприятиях региона добыча приостановлена. «Из-за переориентации грузопотоков угля в восточном направлении, существенного ограничения пропускной способности Восточного полигона приостановлена угледобыча на следующих предприятиях в Кузбассе: разрез «Кузнецкий Южный», ООО «Разрез Задубровский Новый», ООО «Разрез Киселевский», АО «Поляны», — уточняется в ответе правительства региона госагентству ТАСС.

По данным министерства угля Кузбасса, в регионе работают более 150 предприятий по добыче и переработке угля, где заняты свыше 91 тыс. человек. Часть из них корректируют планы по угледобыче в сторону уменьшения.

При этом отмечается, что массового высвобождения шахтеров не ожидается.

С августа вступило в действие эмбарго на поставки угля из России в Евросоюз, также от этого вида топлива отказалась Великобритания.

Эмбарго на уголь

Ранее ежегодный объем импорта угля в страны ЕС оценивался в 8 млрд евро (на поставки из РФ приходится примерно половина этой суммы).

В 2021 году экспортные поставки угля, по данным Минэнерго, выросли на 12,3 млн тонн и составили 215,1 млн тонн, в том числе коксующихся углей — 22,6 млн тонн. Россия находилась в тройке крупнейших экспортеров угля после Австралии и Индонезии с долей свыше 16%.

Топливно-энергетические ресурсы составляют основу экспорта из Сибири. В стоимостном объеме главный продукт — каменный уголь.

В 2021 году экспорт каменного угля из Сибирского федерального округа, по данным статистики Сибирского таможенного управления, составил 163,7 млн тонн (13,3 млрд долларов США). Поставки только из Кузбасса составили свыше 125,3 млн тонн на сумму свыше 10,2 млрд долларов США.