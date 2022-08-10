Эмбарго и Сибирь: Европа отказывается от российского угля

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Страны Евросоюза и Великобритания с 10 августа отказываются от поставок российского угля. Они забирали более 20% экспортного топлива. Россия планирует уйти на восток. Однако возможности РЖД ограничены — так, угледобывающий Кузбасс попросил скидки на перевозки в западном направлении, чтобы воспользоваться портами европейской части страны. Сейчас Россия не публикует данные об экспорте, а в 2021 году уголь из Сибири наряду со странами ЕС в больших объемах покупали Япония и Южная Корея, которые также заявляли о намерении отказаться от топлива из РФ. Тайга.инфо рассказывает, каких импортеров и какие объемы теряет рынок.

Эмбарго



Эмбарго на поставки угля из России в Евросоюз (ЕС) вступило в силу 10 августа. Также от этого топлива отказывается Великобритания. Ежегодный объем импорта угля в страны ЕС составлял 8 млрд евро (на поставки из РФ приходится примерно половина этой суммы), отмечает «Интерфакс».



В 2021 году экспортные поставки угля, по данным Минэнерго, выросли на 12,3 млн тонн и составили 215,1 млн тонн, в том числе коксующихся углей — 22,6 млн тонн. Россия находилась в тройке крупнейших экспортеров угля после Австралии и Индонезии с долей свыше 16%.

Доля ЕС в общем экспорте российского угля в 2021 году составила 21,8% — это чуть больше 48,7 млн тонн угля, утверждал в апреле министр энергетики Николай Шульгинов. В 2020 году показатель составил 22% от всего экспорта.

Ранее сообщалось, что по негативному прогнозу с учетом эмбарго добыча угля в РФ по итогам 2022 года может сократиться на 17% по сравнению с результатом 2021 года, до 365,1 млн тонн. Экспорт может снизиться на 30%, до 156 млн тонн.

Топливно-энергетические ресурсы составляют основу экспорта из Сибири. В стоимостном объеме главный продукт — каменный уголь.

В 2021 году экспорт каменного угля из Сибирского федерального округа, по данным статистики Сибирского таможенного управления, составил 163,7 млн тонн (13,3 млрд долларов США). Назовем важнейших импортеров.

В Европе больше всего сибирского угля в 2021 году купили Нидерланды — около 14 млн тонн (в стоимостном выражении — это более 1 млрд долларов США). В Германию уехало 6,7 млн тонн, в Польшу — 6,6 млн, в Италию — 4,1 млн, во Францию — более 2,5 млн. Великобритания забрала еще 1,8 млн, Испания — 1,7 млн, Бельгия — 1,5 млн, Ирландия — еще около 1,4 млн тонн. Это крупнейшие импортеры, закупающие больше 1 млн тонн, но даже с учетом лишь этой статистики, счет идет на десятки миллионов тонн и миллиарды долларов США.

Если говорить о «восточном» направлении, то больше всего получил Китай — свыше 24,6 млн тонн. Южная Корея импортировала более 16,4 млн тонн, Япония — почти 15,9 млн. Кроме того, Турция купила еще около 13 млн тонн, Тайвань — 8,4 млн, Индия — 5,3 млн тонн.

«Решения стран об отказе от российского угля ощутимо повлияют в первую очередь на них самих. Одномоментно заменить наш уголь, с учётом его качественных характеристик, будет достаточно проблематично. Поэтому переход будет как минимум растянут по времени, более того, сам уголь будет значительно дороже из-за логистики. Что же касается российских угольных компаний, то их продукция будет переориентирована на альтернативные рынки», — говорил министр энергетики Николай Шульгинов.

Куда идет экспорт

В 2022 году на фоне санкций статистику по экспорту в России публиковать перестали. Ранее и власти, и сибирские угольные компании заявляли о намерении переориентировать экспорт в страны Азии. РБК со ссылкой на зарубежные отраслевые агентства пишет о росте поставок в Индию и Турцию.

В мае-июне сибирскому бизнесу пришлось сократить добычу угля из-за проблем с экспортом, сообщал Банк России в июльском отчете. Так, в мае по сравнению с 2021 годом добыча угля в Кузбассе снизилась почти на 11%, угольный экспорт — на 23%.

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«Прирост складских запасов составил более 27% в годовом выражении и 5% — к предыдущему месяцу. Склады у многих производителей переполнены, что создает предпосылки для дальнейшего сокращения добычи», — говорилось в документе.

При этом отмечалось, что угольный экспорт все еще остается выгодным даже с учетом дисконта к цене (иногда до 50%).

Дисконты до 30% от текущих цен, особенно по индийским контрактам, называет одной из основных трудностей при переориентации угля на восток в комментарии РБК управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Другой проблемой является нехватка погрузочных мощностей. В апреле вице-премьер Александр Новак говорил, что поставлять в Азию можно не только через Приморье, куда сложно доехать из-за ограниченных возможностей железной дороги, но и через порты на Черном и Балтийском морях. Но рост стоимости фрахта и страховка делают перевозку по этим маршрутам низкомаржинальными, утверждает Гришунин.

Кузбасс: восток через запад

Больше половины российского угля добывается в Кемеровской области. В начале августа госагентство ТАСС сообщило, что власти региона предлагают установить скидки на экспортные железнодорожные перевозки угля в западном направлении. Это позволит создать новые пути вывоза продукции в Азию в условиях ограниченных возможностей Восточного полигона РЖД, надеются они.

«Наибольшее падение объемов отгрузки угля ожидается в западном направлении в связи с вводом санкций ЕС с 10 августа 2022 года. Действенной мерой поддержки предприятий угольной отрасли может стать предоставление ОАО „РЖД“ максимальных скидок в западном направлении на экспортные перевозки угля, что позволит создать дополнительные пути вывоза угля на Восток через Запад», — цитировало ТАСС ответ правительства Кузбасса.

Также власти Кемеровской области предлагают восстановить понижающие коэффициенты к тарифам РЖД на доставку угля: 0,895 — на энергетический уголь и 0,4 — на дальность. Это тоже позволит покрыть часть транспортных издержек.

По данным на конец июля, угольными предприятиями Кузбасса с начала года было отгружено 112,6 млн тонн угля, что составляет 95,2% от согласованных РЖД заявок угледобывающих компаний.



Отставание имеет тенденцию к росту, что объясняется прежде всего санкционными препятствиями со стороны европейских стран, уточнялось в ответе чиновников.

Тайга.инфо