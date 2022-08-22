«Борус»: подозреваемый в попытке изнасилования двух женщин в Норильске покончил с собой

22 Авг 2022, 14:36

В Норильске покончил с собой подозреваемый в попытке изнасилования двух женщин на улице. Ранее 23-летнего студента из Северной Осетии задержали и доставили в СК.

Подозреваемый в попытках двух изнасилований в Норильске покончил с собой, сообщает «Борус» со ссылкой на источник.

По версии следствия, рано утром 20 августа 2022 года на женщин, шедших возле домов на улице Металлургов и улице Нансена напал ранее неизвестный им мужчина и, сдавив им шеи руками, попытался изнасиловать. Нападавшего спугнули случайные прохожие.

23-летнего жителя Северной Осетии задержали 22 августа. Он приехал в Норильск в мае 2022 года. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказывали, что подозреваемый — студент, в Норильске он оказался, чтобы пройти практику в одном из образовательных учреждений.

Ранее СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 131 УК (покушение на изнасилование), писала Тайга.инфо.


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