Александр Исаев возглавил УК «Сибантрацит»
Александр Исаев назначен на пост генерального директора УК «Сибантрацит», сообщает компания. Исаев был партнером скончавшегося основателя компании Дмитрия Босова. Перед смертью Босов уволил Исаева.
Группа «Сибантрацит» объявила о назначении Александра Исаева на пост генерального директора УК «Сибантрацит». Отмечается, что в настоящее время он также является генеральным директором ООО «УК «Эльга Уголь», развивающей проект по добыче высококачественного коксующегося угля на Эльгинском угольном месторождении.
Сергей Мельников, занимавший с 2020 года должность генерального директора УК «Сибантрацит», останется в компании и сосредоточится на реализации антрацита в качестве заместителя генерального директора по продажам, говорится в сообщении.
До 2020 года Сергей Мельников возглавлял международные продажи Группы «Сибантрацит» в Юго-Восточной Азии и Китае. Он Окончил Китайский народный университет по специальности «юриспруденция, китайское право», имеет большой опыт развития продаж угля и антрацита в Китае, Юго-Восточной Азии и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Основатель компании «Сибантрацит» Дмитрий Босов скончался 6 мая, среди версий гибели назывался суицид. Перед смертью Босов принял ряд кадровых решений. Одним из первых и самым громким из них стало увольнение Александра Исаева. На сайтах группы была размещена информация о том, что Исаев был освобожден от всех занимаемых должностей в связи с «вопиющими злоупотреблениями и хищениями».
Сообщалось также, что 21 апреля Исаев подал к ООО «УК «Востокуголь», ООО «УК «Сибантрацит» и ООО «Аллтек» иски с требованием признать опубликованные на сайтах компаний сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию, опубликовать опровержения, а также солидарно взыскать с них компенсацию морального вреда в размере 1 рубля.
После подачи Исаевым иска вся информация о его увольнении была удалена с сайтов группы.
В октябре 2021 года созданное основателем мобильного оператора Yota Альбертом Авдоляном ООО «Сибан Холдинг» стало новым владельцем новосибирского «Сибантрацита». Компании закрыли сделку по продаже 100% акций. ООО «Сибан Холдинг» на 70% принадлежит создателю компании Yota Альберту Авдоляну и на 30% экс-гендиректору «Сибантрацита» Максиму Барскому.
В конце июля стало известно, что ООО «А-Проперти Развитие» Альберта Авдоляна завершило консолидацию акций ГК «Сибантрацит». Максим Барский полностью вышел из компании.