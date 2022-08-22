Александр Исаев возглавил УК «Сибантрацит»

© УК «ВостокУголь». Александр Исаев

Александр Исаев назначен на пост генерального директора УК «Сибантрацит», сообщает компания. Исаев был партнером скончавшегося основателя компании Дмитрия Босова. Перед смертью Босов уволил Исаева.

Группа «Сибантрацит» объявила о назначении Александра Исаева на пост генерального директора УК «Сибантрацит». Отмечается, что в настоящее время он также является генеральным директором ООО «УК «Эльга Уголь», развивающей проект по добыче высококачественного коксующегося угля на Эльгинском угольном месторождении.

Сергей Мельников, занимавший с 2020 года должность генерального директора УК «Сибантрацит», останется в компании и сосредоточится на реализации антрацита в качестве заместителя генерального директора по продажам, говорится в сообщении.

До 2020 года Сергей Мельников возглавлял международные продажи Группы «Сибантрацит» в Юго-Восточной Азии и Китае. Он Окончил Китайский народный университет по специальности «юриспруденция, китайское право», имеет большой опыт развития продаж угля и антрацита в Китае, Юго-Восточной Азии и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основатель компании «Сибантрацит» Дмитрий Босов скончался 6 мая, среди версий гибели назывался суицид. Перед смертью Босов принял ряд кадровых решений. Одним из первых и самым громким из них стало увольнение Александра Исаева. На сайтах группы была размещена информация о том, что Исаев был освобожден от всех занимаемых должностей в связи с «вопиющими злоупотреблениями и хищениями».

Сообщалось также, что 21 апреля Исаев подал к ООО «УК «Востокуголь», ООО «УК «Сибантрацит» и ООО «Аллтек» иски с требованием признать опубликованные на сайтах компаний сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию, опубликовать опровержения, а также солидарно взыскать с них компенсацию морального вреда в размере 1 рубля.

После подачи Исаевым иска вся информация о его увольнении была удалена с сайтов группы.

В октябре 2021 года созданное основателем мобильного оператора Yota Альбертом Авдоляном ООО «Сибан Холдинг» стало новым владельцем новосибирского «Сибантрацита». Компании закрыли сделку по продаже 100% акций. ООО «Сибан Холдинг» на 70% принадлежит создателю компании Yota Альберту Авдоляну и на 30% экс-гендиректору «Сибантрацита» Максиму Барскому.

В конце июля стало известно, что ООО «А-Проперти Развитие» Альберта Авдоляна завершило консолидацию акций ГК «Сибантрацит». Максим Барский полностью вышел из компании.