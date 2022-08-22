Красноярский СК начал проверку после падения из окна отдела подозреваемого в попытке изнасилований

22 Авг 2022, 15:41

Следственный комитет начал проверку после падения из окна СК подозреваемого в попытках изнасилований в Норильске. Он погиб на месте.

«Организована проверка по факту гибели 23-летнего подозреваемого, доставленного в следственный отдел для проведения следственных действий», — сообщили в СК РФ по Красноярскому краю 22 августа.

По данным СК, молодой человек выпал из окна с 6 этажа и умер.

«Проводится проверка на предмет халатности, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Источник Тайги.инфо, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что речь идет о подозреваемом в попытках двух изнасилований в Норильске. Напомним, по версии следствия, он напал на женщин утром 20 августа, сдавливал им шеи руками и пытался изнасиловать. Его спугнули случайные прохожие.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК (покушение на изнасилование), писала Тайга.инфо.

Председатель общественной организации «„Мой дом“ город Норильск» Руслан Абдуллаев опубликовал в своем телеграм-канале фотографию места, где, предположительно, мог находится перед гибелью подозреваемый. Это курилка. «Невооруженным глазом видно, что оно не соответствует не только местам для курения, но и нормам конвоирования задержанных», — отметил он.


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