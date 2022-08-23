СГК на треть увеличила продажи золы после отопления новосибирцев

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Сибирская генерирующая компания (СГК) на треть увеличила объемы продаж золы. Ее применяют, в частности, для производства стройматериалов.

«СГК в регионах своего присутствия поставила партнерам 352 тыс. тонн золы-уноса по итогам семи месяцев 2022 года. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении компании 23 августа.

Зола наиболее востребована в стройиндустрии при производстве кровельных гидроизоляционных материалов, бетона, ЖБИ и сухих строительных смесей. Зола-унос заменяет такие добавки, как песок, минеральный наполнитель, уточнили в компании.

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«Увеличение объемов поставок золы-уноса связано с ростом спроса, а также с обновлением и ремонтом вспомогательного оборудования на станциях-поставщиках вторсырья», — считают в СГК.

Крупный покупатель золы от Новосибирской ТЭЦ-5 — это юргинский завод «Технофлекс». Он планирует увеличивать закупки сырья.

СГК принадлежит «Сибирской угольной энергетической компании» миллиардера Андрея Мельниченко, который недавно получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Он вместе с семье, по словам источника журнала Forbes, уже переехал в эмират Рас-Аль-Хайма.