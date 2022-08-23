СГК на треть увеличила продажи золы после отопления новосибирцев

© Кирилл Канин
СГК на треть увеличила продажи золы после отопления новосибирцев
23 Авг 2022, 10:21

Сибирская генерирующая компания (СГК) на треть увеличила объемы продаж золы. Ее применяют, в частности, для производства стройматериалов.

«СГК в регионах своего присутствия поставила партнерам 352 тыс. тонн золы-уноса по итогам семи месяцев 2022 года. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении компании 23 августа.

Зола наиболее востребована в стройиндустрии при производстве кровельных гидроизоляционных материалов, бетона, ЖБИ и сухих строительных смесей. Зола-унос заменяет такие добавки, как песок, минеральный наполнитель, уточнили в компании.

178381

«Увеличение объемов поставок золы-уноса связано с ростом спроса, а также с обновлением и ремонтом вспомогательного оборудования на станциях-поставщиках вторсырья», — считают в СГК.

Крупный покупатель золы от Новосибирской ТЭЦ-5 — это юргинский завод «Технофлекс». Он планирует увеличивать закупки сырья.

СГК принадлежит «Сибирской угольной энергетической компании» миллиардера Андрея Мельниченко, который недавно получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Он вместе с семье, по словам источника журнала Forbes, уже переехал в эмират Рас-Аль-Хайма.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пропажа препарата «Дриптан» в России грозит детям смертью. Тайга.инфо рассказывает, как выживают семьи Пропажа препарата «Дриптан» в России грозит детям смертью. Тайга.инфо рассказывает, как выживают семьи
Последние материалы
23 Авг, 13:44
Цены на удобрения подняли вдвое в Новосибирской области
23 Авг, 13:36
МТС запустила в Новосибирске первый модульный центр обработки данных за Уралом
23 Авг, 13:13
Уволен худрук новосибирского театра «Глобус»
23 Авг, 12:54
Скорая протаранила машину в Новосибирске
23 Авг, 12:41
Житель Шелехова задушил подругу из-за беспорядка в квартире
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования