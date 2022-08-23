Уволен худрук новосибирского театра «Глобус»

© Анастасия Кораблёва. Алексей Крикливый

В новосибирском «Глобусе» заявили об увольнении худрука Алексея Крикливого. Он проработал в театре 18 лет. Ранее руководителя сменили «Первому театру».

«После 18 лет работы в театре главный режиссер Алексей Крикливый принял решение сосредоточиться на личных творческих проектах», — заявили в пресс-службе новосибирского театра «Глобус».

Об увольнении Крикливого актерам сообщили на сборе труппы, где объявляли планы на новый театральный сезон.

Сам режиссер не публиковал в общем доступе заявлений о своем уходе из театра.

Крикливый родился в 1974 году в Красноярске. В 1996 году окончил Красноярский государственный институт искусств по специальности «актер театра и кино», в 2001 году получил диплом режиссера Российской академии театрального искусства. С 2000 по 2003 год работал режиссером в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.



В 2004-м стал доцентом кафедры актерского мастерства и режиссуры Новосибирского государственного театрального института (НГТИ). С 2014 по 2019 руководил актерско-режиссерским курсом НГТИ. В 2020 году вновь набрал актерско-режиссерский курс.



Крикливый — член жюри Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» сезона 2015/2016 и сезона 2020/2021 в категории «Драматический театр и театр кукол».



В 2018 году открыл Мастерскую Крикливого и Панькова, переименованную в Лабораторию современного искусства.

Ранее руководителя сменили новосибирскому «Первому театру» сменили. Им стал Михаил Дробышев. В профиле Дробышева во «ВКонтакте» — соболезнования кончине руководителя ансамбля «Березка», песни Зыкиной, Гурченко, Кристалинской, а также ссылка на концерт #своихнебросаем. Кроме того, он закрыл свой профиль в соцсети, писала Тайга.инфо.

С 2018 года должность директора «Первого театра» занимала Юлия Чурилова, а его худруком был Павел Южаков.