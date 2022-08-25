Строительство шести детсадов по нацпроекту сорвали в Омске. Один из них открыли с участием губернатора и закрыли

© omskregion.info. Бурков на открытии детсада, который вскоре закрыли
Строительство шести детсадов по нацпроекту сорвали в Омске. Один из них открыли с участием губернатора и закрыли
25 Авг 2022, 06:02

В Омске сорваны сроки строительства шести детских садов. Один из них возвели на подтапливаемой территории, открывали при участии губернатора Александра Буркова, которому дали хлеб и соль, а потом закрыли.

«Должностными лицами департамента строительства администрации Омска допущено нарушение сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию шести детских садов на 990 мест, при реализации национального проекта „Демография“, — заявили в СК РФ по Омской области. — В результате с существенным нарушением установленных сроков введены в эксплуатацию детские сады на улицах 1-я Станционная, Тюленина, Светловская, в поселке „Биофабрика“, с нарушением сроков ведется строительство детских садов в микрорайонах Большие поля и Прибрежный».

По версии следствия, чиновники не контролировали подготовку проектной документации, инженерные изыскания, не подавали в суды для взыскания неустойки и не требовали от подрядчиков сдать объекты в срок.

Уголовное дело возбуждено по факту халатности чиновников мэрии Омска (ч. 1 ст. 293 УК). Напомним, что администрацию города на момент заключения части контрактов возглавляла Оксана Фадина, которая в 2021 году при поддержке областного правительства избралась в Госдуму от «Единой России».

На открытии детсада на 1-й Станционной в марте 2022 года был лично губернатор Александр Бурков, которого поддерживает Кремль. Ему поднесли хлеб с солью. А уже через месяц детсад пришлось закрыть, писала Тайга.инфо.

Прокуратура выяснила, что здание детсада построили на подтапливаемой территории. После открытия с участием губернатора подвалы начало затапливать грунтовыми водами, образовалась плесень.

По данным сайта госзакупок, мэрия Омска подписала контракт на строительство детсада на Станционной с ООО «ИКГ-Транс» за 167,5 млн рублей. Затем цена выросла до 217,8 млн рублей. Деньги были выплачены в полном объеме, говорится в карточке контракта, который был расторгнут в феврале 2022 года по соглашению сторон.

ООО «ИКГ-Транс», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Самвелу Григоряну. Фирму возглавляет Василий Ткач, который был предправления гаражного кооператива «Армеец». «ИКГ-Транс» регулярно получает государственные и муниципальные подряды — последний контракт был заключен с минстроем Омской области на поликлинику при горбольнице №2 за 734,5 млн рублей.


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