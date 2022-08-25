ФК «Новосибирск» убрал провалившегося гендиректора

© vk.com/fcnsk. Сергей Ахапов и Андрей Полищук (справа)

Футбольный клуб «Новосибирск» поменял руководство. На пост гендиректора вернули Андрея Полищука.

Гендиректор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов уволен. Вместо него назначен Андрей Полищук, который уже руководил клубом.

«Андрей Олегович опытный человек, который всю свою карьеру занимается футболом, работал в ряде московских клубов, руководил спортивными школами и нашим футбольным клубом „Сибирь“, — сообщил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов (цитата по пресс-службе клуба). — Наша общая цель — создать эффективную пирамиду от академии до основной команды. Безусловно, новосибирскому футболу нужна свежая кровь, небольшая встряска и новые идеи. Естественно, задачу выхода в Первую лигу по итогам текущего сезона никто не снимает».

При этом после пяти игр на старте первенства второй лиги «Новосибирск» набрал лишь пять очков и занимает девятое место из 12.

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Ветераны новосибирского футбола и болельщики долго критиковали работу Андрея Перлова на посту гендиректора, в том числе за связи с бывшим многолетним гендиректором ФК «Сибирь» Константином Кричевским, при котором «Сибирь» была обанкрочена и перешла под полный контроль областного правительства, став ФК «Новосибирск». Бывший главный тренер Павел Могилевский, в частности, рассказал об ужасных условиях работы, а эксперты допускали коррупцию при попустительстве минспорта, писала Тайга.инфо.

Андрей Полищук родился в 1967 году в Новосибирске. Работал генеральным директором футбольного клуба «Новосибирск-Олимпик», заместителем генерального директора по детско-юношескому футболу в московском «Спартаке», спортивным директором академии имени Коноплева в Тольятти. В 2011-2012 годах работал гендиректором ФК «Сибирь».

