Независимый книжный «Перемен» открывает третий филиал в Новосибирске

© предоставлено «Перемен»
Независимый книжный «Перемен» открывает третий филиал в Новосибирске
25 Авг 2022, 09:27

В Новосибирске открывается новый филиал независимого книжного «Перемен». В третьем магазине гуманитарного направления представят книги по философии, филологии, истории, живописи, архитектуре, кино и востоковедению.

Третий филиал независимого книжного «Перемен» откроется 26 августа в центре Новосибирска, сообщила Тайге.инфо его директор Анна Яковлева.

В магазине представят книги по искусству всех направлений: живопись, архитектура, музыка, кино, театр, а также книги по философии, филологии, истории, социологии, отдельное внимание планируется уделить востоковедению.

Магазин откроется на территории Новоколледжа — после выселения магазина из ДК «Юность» в июне «Перемен» на месте одного партнерства получил сразу два: с Интегральным музеем-квартирой в Академгородке и негосударственным колледжем в центре Новосибирска. 

«В середине июля Сергей Чернышов, директор Новоколледжа, написал мне с предложением познакомиться и поработать вместе, а у меня давно была мечта о профильном гуманитарном магазине — на тех площадях, что есть у нас сейчас, невозможно вместить всё, что хочется привезти, так что это — скорее расширение Перемен, чем открытие третьей такой же точки продаж, — рассказала Яковлева. — Все три магазина отличаются друг от друга и внешним видом, и ассортиментом, и атмосферой, они не близнецы, а, скорее, просто близкие родственники».

Магазин будет работать ежедневно с 12 до 21 часов на первом этаже по адресу Спартака, 12.

Причиной выселения «Перемен» из ДК Юность стала якобы «смена концепции здания», в которую не вписывается розничная торговля, однако официального приказа об этом подконтрольная министерству образования площадка директору магазина не выдавала, а на вопрос о выселении отвечала отрицательно, писала Тайга.инфо.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Правильному единороссу-браконьеру — можно
Алексей Мазур
Коммунисту-браконьеру быть депутатом нельзя. А вот единороссу, оказывается, можно возглавлять район.
Последние материалы
25 Авг, 13:10
Инфекционную больницы под Новосибирском не смогут сдать в 2022 году, несмотря на обещания
25 Авг, 12:26
Школьники привязали мальчика пищевой пленкой к столбу в Абакане
25 Авг, 11:20
Экс-депутат новосибирского заксобрания о назначении осужденного главой района: Вопрос к облправительству
25 Авг, 09:27
Независимый книжный «Перемен» открывает третий филиал в Новосибирске
25 Авг, 09:16
Малая авиация может столкнуться с нехваткой самолетов из-за американского двигателя на «кукурузнике» из Новосибирска
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования