Независимый книжный «Перемен» открывает третий филиал в Новосибирске

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В Новосибирске открывается новый филиал независимого книжного «Перемен». В третьем магазине гуманитарного направления представят книги по философии, филологии, истории, живописи, архитектуре, кино и востоковедению.

Третий филиал независимого книжного «Перемен» откроется 26 августа в центре Новосибирска, сообщила Тайге.инфо его директор Анна Яковлева.

В магазине представят книги по искусству всех направлений: живопись, архитектура, музыка, кино, театр, а также книги по философии, филологии, истории, социологии, отдельное внимание планируется уделить востоковедению.

Магазин откроется на территории Новоколледжа — после выселения магазина из ДК «Юность» в июне «Перемен» на месте одного партнерства получил сразу два: с Интегральным музеем-квартирой в Академгородке и негосударственным колледжем в центре Новосибирска.

«В середине июля Сергей Чернышов, директор Новоколледжа, написал мне с предложением познакомиться и поработать вместе, а у меня давно была мечта о профильном гуманитарном магазине — на тех площадях, что есть у нас сейчас, невозможно вместить всё, что хочется привезти, так что это — скорее расширение Перемен, чем открытие третьей такой же точки продаж, — рассказала Яковлева. — Все три магазина отличаются друг от друга и внешним видом, и ассортиментом, и атмосферой, они не близнецы, а, скорее, просто близкие родственники».

Магазин будет работать ежедневно с 12 до 21 часов на первом этаже по адресу Спартака, 12.

Причиной выселения «Перемен» из ДК Юность стала якобы «смена концепции здания», в которую не вписывается розничная торговля, однако официального приказа об этом подконтрольная министерству образования площадка директору магазина не выдавала, а на вопрос о выселении отвечала отрицательно, писала Тайга.инфо.

