Экс-депутат новосибирского заксобрания о назначении осужденного главой района: Вопрос к облправительству

© vk.com/ubinadm54. Олег Конюк (слева)

Назначение судимого за браконьерство единоросса Олега Конюка главой Убинского района Новосибирской области, видимо, устраивает региональные власти, считает экс-депутат заксобрания Андрей Жирнов (КПРФ). Он надеется, что силовики будут пристально наблюдать за чиновником.

Бывший депутат заксобрания, главный редактор «ВацапТВ» Андрей Жирнов прокомментировал скандальное назначение единоросса Олега Конюка на пост главы Убинского района. Его только недавно лишили должности из-за судимости за браконьерство, но это не смутило конкурсную комиссию, составленную в том числе из представителей губернатора Андрея Травникова, которая допустила кандидатуру Конюка до голосования в райсовете.

«С моей точки зрения, это просто верх издевательства над здравым смыслом и людьми, — цитирует Жирнова обком КПРФ. — Конечно, юридически все четко: приговор по уголовному делу не предусматривает запрета занимать определенные должности. Но тут возникает вопрос к чиновникам областного правительства, которые курируют Убинский район. Видимо, их устраивает такой глава, потому что обеспечивает правильный, красивый результат. Другого объяснения у меня нет».

Назначение свидетельствует о том, что Конюк «ничего не боится», несмотря на «позор и уголовное дело», считает Жирнов.

«Здесь, конечно, вопрос к правоохранительным органам: насколько пристально они будут наблюдать за его деятельностью в кресле чиновника. Потому что на самом деле, это плевок власть имущих в сторону тех силовых структур, которые столько лет добивались для Конюка обвинительного приговора», — добавил экс-депутат.

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