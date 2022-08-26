Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 175

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Путин увеличивает численность армии.

14:20 Mercedes-Benz планирует продать свой завод в подмосковном Есипове, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на собеседников в отрасли.

По словам одного из источников, покупателем может стать компания «Автодом». По словам источника, сделка находится на заключительной стадии, но у Mercedes имеются некоторые «проблемы с документами».

В самом Mercedes объяснили, что они «рассматривают различные варианты ведения бизнеса в России», но конкретных решений пока нет.

13:38 Росавиация в 31-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России. На этот раз до 4 сентября.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

13:24 Замазанную украинскую раскладку клавиатуры обнаружили на ноутбуках в одной из избирательных комиссий Москвы, сообщил в твиттере соратник Алексея Навального Леонид Волков*** со ссылкой на неназванного члена избиркома.

«Приглядываюсь, и что я там вижу? Где они эти ноутбуки взяли? Там же, где стиральные машины?» — цитирует Волков*** свой источник.

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13:00 В Волгограде отменили премьеру спектакля Нового экспериментального театра «Страсти по Тилю», по произведению Григория Горина. Решение могло быть принято из-за «призыва к революции», сообщила в своем телеграм-канале Ксения Собчак.

«Абсурд. Спектакль о преследовании инакомыслящих и борьбе за свободу отменяют за месяц до премьеры. Когда вовсю шли репетиции, выделены и уже потрачены деньги на костюмы и декорации», — отметила Собчак.

Пьеса Горина «Тиль» поднимает проблему выбора общественной позиции и жизни по совести в условиях жесткого политического режима. При этом в СССР при официальной цензуре спектакль в 1974 году поставил в Ленкоме Марк Захаров в главной роли с Николаем Караченцовым.

В самом театре утверждают, что «Страсти по Тилю» «не отменяют», а «подготовка к премьере продолжается». Но затем заявили, что премьеры не будет в 2022 году якобы из-за увольнения двух ведущих актрис и «сложности обеспечения этой постановки»: «На очередном художественном совете было решено открыть новый сезон постановкой спектакля к 400-летию знаменитого французского драматурга Ж.-Б. Мольера, а премьеру постановки «Страсти по Тилю» перенести на более поздний срок».

12:30 Систему распознавания лиц по видеонаблюдению хотят установить в Норильске Красноярского края, сообщили в мэрии.



«Сейчас проводится масштабная работа по внедрению комплексной автоматизированной системы видеонаблюдения, которая позволит контролировать происходящее на улицах, проезжих частях и во дворах, — заявил начальник управления по правопорядку администрации Норильска Олег Тимченко. — У нее будет функция биометрического распознавания лиц. Таких видеокамер наружного наблюдения планируется установить 359 штук во всех районах города».

Монтаж начнется в 2023 году, в 2025-м систему планируется запустить, сказал Тимченко. Глава администрации Дмитрий Карасев поручил сдать ее до конца 2023 года «учитывая актуальность проблемы безопасности».

Норильск. Фото Натальи Грединой, Тайга.инфо

11:57 Венесуэла и Россия откроют прямые рейсы из Москвы на остров Маргарита в Карибском море с 1 октября, сообщил президент Николас Мадуро. Как утверждает РИА Новости, российские туроператоры ожидают высокий спрос на поездки в из-за остановки авиасообщения с Кубой, Мексикой и Доминиканой.

10:48 Квоты на вылов дальневосточного краба в течение 15 лет получила компания «Восход» Никиты Кожемяки, сына губернатора Приморского края Олега Кожемяки («Единая Россия»).

Аукцион по продаже квот на ежегодный вылов в Западно-Сахалинской подзоне 150 тонн краба до 2037 года прошел 25 августа, пишет «Ъ». ООО «Восход» согласилось заплатить за квоты 1,65 млрд рублей, что в 21 раз больше стартовой цены в 78,22 млн рублей.

По данным сервиса «Контур. Фокус», выручка «Восхода» в 2021 году составила 3,9 млрд рублей, чистая прибыль — 2,6 млрд. У сына губернатора есть доли еще в почти в двух десятках компаний, в том числе связанных с добычей морепродуктов.

10:17 Der Spiegel рассказал о европейских поездках Катерины Тихоновой — предполагаемой младшей дочери Путина. Журналисты-расследователи получили доступ к архиву документов из электронной почты одного из возможных сотрудников службы безопасности президента (СБП). Они свидетельствуют, что Тихонова часто летала в Германию в сопровождении сотрудников СБП.

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В ФРГ жил один из известнейших российских артистов балета Игорь Зеленский, с которым, как ранее писали журналисты, встречается Тихонова, и от которого у нее может быть дочь. Вместе с женщиной в Германию летали охранники, как правило, группами от семи до 10 человек, которые селились в гостинице Hotel an Der Oper на соседней улице от Баварского балета, выяснили расследователи. Бронирование гостиниц только за одну месячную поездку в Мюнхене в 2018 году обошлось почти в 2 млн рублей, подсчитали они.

В общей сложности с января 2016-го по январь 2021-го гостиницы для охранников, которые могли сопровождать Тихонову, бронировали почти 100 раз, пишет Spiegel. При этом в России членам семьи президента по закону положена государственная охрана, только если они живут вместе с ним или сопровождают его в поездках.

Катерина Тихонова могла летать в Германию «Аэрофлотом» и бизнес-джетами, в том числе частным Gulfstream G650 с бортовым номером LX-SIX, который раньше принадлежал другу Путина Геннадию Тимченко, а в 2018 году его конечным собственником стал правительственный «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ), выяснили журналисты.

09:45 Китайский производитель машин Chery отказался выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода (УАЗ), который входит в группу «Соллерс авто», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Решение принято из-за попадания УАЗа в санкционный список ЕС.

При этом Chery, по словам одного из источников, рассматривает другие варианты локализации производства в РФ. Но если это произойдет, то местная продукция может быть представлена в России не под основным брендом.

Главное на утро 26 августа

• Число доносов россиян в Роскомнадзор в первой половине 2022 года выросло на 25,5% по сравнению с 2021-м - до 144,8 тыс. обращений. Об этом говорится на сайте регулятора.

63,5 тыс. жалоб касаются «противоправной информацию», что в два раза больше, чем за этот же период 2021 года. Такие обращения, как уточнил Роскомнадзор, были в том числе связаны с «фейками» о «спецоперации».

• Чехия предложит странам Евросоюза полностью отменить упрощенный порядок выдачи шенгенских виз гражданам РФ и Беларуси, передает Bloomberg со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского.

В случае одобрения количество документов, необходимых для туристической визы, вырастет, консульский сбор увеличится с 35 до 80 евро, а заявки будут рассматривать дольше.

Bloomberg назвал предложение «компромиссным решением» на фоне того, что некоторые страны ЕС, граничащие с РФ, требовали полного запрета для россиян на шенгенские визы.

• Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story, основанный бывшим главой «Яндекс.Новостей» Львом Гершензоном. Блокировка произведена по требованию Генпрокуратуры РФ.

• Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии до 2,039 млн человек. Это произойдет за счет повышения числа военнослужащих - на 137 тыс. человек.

Численность персонала останется прежней.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.