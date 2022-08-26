Депутат Хинштнейн обратился в Генпрокуратуру по назначению уголовника главой района в Новосибирской области

© vk.com. Олег Конюк

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генеральную прокуратуру РФ из-за назначения судимого за браконьерство единоросса Олега Конюка главой Убинского района Новосибирской области. Его кандидатуру одобрила конкурсная комиссия, составленная наполовину из представителей губернатора Андрея Травникова.

Назначение судимого за убийство трех лосей Конюка главой Убинского района — это «дискредитация государства и органов власти», заявил глава комитета по информационной политики Госдумы Александр Хинштейн.

«Весь этот криминальный шлейф, однако, не помешал районным депутатам единогласно проголосовать за кандидатуру Конюка на пост главы района. Она также была поддержана и правительством области. <…> Уголовники не могут и не должны руководить муниципалитетами», — подчеркнул парламентарий в своем телеграм-канале.

Хинштнейн направил обращения генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и новосибирскому губернатору Андрею Травникову («ЕР»).

Единоросса Олега Конюка назначили на пост главы Убинского района на сессии райсовета. Его только недавно лишили должности из-за судимости за браконьерство, но это не смутило конкурсную комиссию, составленную в том числе из представителей губернатора Андрея Травникова, которая допустила кандидатуру Конюка до голосования в райсовете.

Конкурсную комиссию лично возглавлял зампред регионального правительства, министр региональной политики Игорь Яковлев.

За Конюка были 17 из 17 присутствовавших депутатов. При этом в райсовете 25 депутатов (15 единороссов, шесть эсеров, три коммуниста и один представитель ЛДПР).

Как установил суд, 7 декабря 2018 года, не имея квот на добычу лося, Конюк, а также Виктор Камынин, Алексей Карабак, Михаил Мазиев и Александр Нехаев на снегоходах охотились на животных, считающихся особо ценным ресурсом. Его признали виновным по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба). Он был приговорен к штрафу в 800 тыс. рублей (при максимальном наказании в 5 лет колонии).

Конюка и ранее пытались привлечь к уголовной ответственности. Помимо незаконной охоты, его обвиняли в превышении полномочий. Также было возбуждено дело о фальсификации выборов на территории района.

Отметим, что Конюк был осужден по той же статье, что и депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ), которого лишили полномочий. Но оппозиционного парламентария приговорили к трем годам колонии условно за убийство одного лося. На счету Конюка было не менее трех животных.

Читайте также: Уволенного с поста главы районы уголовника переназначили по представлению члена новосибирского правительства