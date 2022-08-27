Барнаульские следователи планируют 100 допросов из‑за постов в телеграм‑канале «Антипутинцы»

© vk.com/altaikrai.sledcom

Следственный комитет запланировал не менее 100 допросов по делу о «фейках» про ВС РФ. Его возбудили из-за постов в телеграме.

Следователи из Барнаула планируют допросить не меньше 100 свидетелей по делу, возбужденному по ст. 207.3 УК («распространение ложной информации о действиях ВС РФ за пределами РФ»). Об этом сообщили «Сетевые свободы».

Дело возбуждено 17 марта из-за постов в телеграм-канале «Антипутинцы».

«По словам допрашиваемых, следователи разыскивают автора сообщений и допрашивают десятки людей тем или иным образом ранее попадавших в поле зрения ЦПЭ (центра по противодействию экстремизму ГУ МВД) в связи с участием в протестных акциях и критическими по отношению к властям, комментариями в социальных сетях», — отметили правозащитники.

В барнаульском СИЗО до сих пор находится мать двоих детей, журналистка RusNews Мария Пономаренко, которую обвиняют по ст. 207.3 УК. Поводом стал пост Пономаренко в телеграме от 17 марта о драмтеатре в Мариуполе.