Барнаульские следователи планируют 100 допросов из‑за постов в телеграм‑канале «Антипутинцы»

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Барнаульские следователи планируют 100 допросов из‑за постов в телеграм‑канале «Антипутинцы»
27 Авг 2022, 06:20

Следственный комитет запланировал не менее 100 допросов по делу о «фейках» про ВС РФ. Его возбудили из-за постов в телеграме.

Следователи из Барнаула планируют допросить не меньше 100 свидетелей по делу, возбужденному по ст. 207.3 УК («распространение ложной информации о действиях ВС РФ за пределами РФ»). Об этом сообщили «Сетевые свободы».

Дело возбуждено 17 марта из-за постов в телеграм-канале «Антипутинцы».

«По словам допрашиваемых, следователи разыскивают автора сообщений и допрашивают десятки людей тем или иным образом ранее попадавших в поле зрения ЦПЭ (центра по противодействию экстремизму ГУ МВД) в связи с участием в протестных акциях и критическими по отношению к властям, комментариями в социальных сетях», — отметили правозащитники.

В барнаульском СИЗО до сих пор находится мать двоих детей, журналистка RusNews Мария Пономаренко, которую обвиняют по ст. 207.3 УК. Поводом стал пост Пономаренко в телеграме от 17 марта о драмтеатре в Мариуполе.


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