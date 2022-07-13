Арестованная барнаульская журналистка рассказал о насильных уколах в психбольнице

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Барнаульскую журналистку Марию Пономаренко вывезли в психиатрическую клинику, где к ней могли применить насилие. Она была арестована по уголовному делу о «фейках» про российскую армию.

Журналистку RusNews Марию Пономаренко вывезли из СИЗО в психиатрическую больницу «для экспертизы», сообщило издание. Она вернулась обратно в СИЗО Барнаула и рассказала об издевательствах, которым подверглась.



Тайга.инфо приводит новое письмо журналистки, адресованное знакомому и опубликованное RusNews.

Только получила письма и уехала в психушку, не успела ответить. В камеру принесли вечером, а утром уже отправили этапом на «апельсины» — местное название психиатрической клиники.

Там творился треш. Меня за требование личной одежды, посуды, мыльно-рыльных средств и прокладок насильно кололи неизвестной субстанцией, которая должна была успокаивать, однако… Трое суток вообще не помню.

Ты был тогда с Яной, тогда просто Божий промысел привез ее к стенам психушки во время моей прогулки (15 мин)? Я тогда крикнула: «Срочно адвоката, меня здесь колют». После этих слов меня утащили и еще один укол поставили. Знаешь, как? Трое парней ФСИНовцев держат руки и ноги, прижимают к кровати, а медсестра колет. Сокамерницу при этом выгоняют в коридор.

Вернулась в СИЗО как в санаторий. Мечтала, конечно, попасть под домашний арест, но понимала — этого не случится. Сегодня побила собственный рекорд по планке, отстояла 350 секунд. Кроме того отжимаюсь, подтягиваюсь, приседаю, качаю пресс, делаю растяжки.

«Маша стала очередной жертвой так называемой карательной психиатрии, которая активно возрождается уже в современной России для борьбы с неугодными режиму, — заявили в движении „Мягкая сила“. — Но самое ужасное, что такая практика легко может сделать из здорового человека — психически нездорового. И то, что происходило с Машей в клинике, — самые настоящие пытки!»