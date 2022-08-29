Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 178

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Концерты «Сплин» отменяют вслед за «Би-2».

15:25 Сотрудник префектуры Центрального административного округа Москвы отобрал у работающих в Рязанской области журналистов «Соты» карту памяти со съемкой тушения лесных пожаров. Об этом сообщило само издание.



Московский чиновники помогают в координации тушения лесных пожаров в Рязанской области. Репортеры были аккредитованы для съемок именно властями региона, и местные чиновники уже заявили, что действия сотрудника московской префектуры незаконны как и поведением полицейских, которые стали ему подчиняться.

Журналисты находятся в районе деревни Говорова. С ними нет устойчивой связи.

15:00 Граждан Казахстана обвинили в забрасывании омского военкомата коктейлями Молотова.

Напомним, возгорание произошло в здании военкомата Центрального округа Омска на улице Пушкина,78 произошло в мае. Местные СМИ утверждали, что неизвестные бросили «минимум два коктейля Молотова в военкомат». Со слов местных жителей, возле здания стоял сильный запах керосина. Полиция официально не комментировала инцидент.



Дело было возбуждено по статье о «террористическом акте», утверждает Baza. Подозреваемыми стали граждане Казахстана Ансаган Молдахметов и Сеил Диас Муратулы, пишет издание. Они якобы пытались поджечь военкомат за 800 тыс. рублей по пробе человека с ником «Добрынея Никитич» в телеграме.

Baza сообщила, что Молдахметова задержали 24 августа. Второй подозреваемый на свободе.

13:59 Митинг за снижение пенсионного возраста для женщин проходит в казахстанском Шымкенте, передает «Власть». Акция согласована местными властями.

На плакатах, в частности, сказано: «Нам добавили не годы работы, а годы нищеты» и «Пенсионный возраст повысили, а работой не обеспечили».

Сейчас в Казахстане возраст ухода на пенсию для женщин составляет 60,5 лет, а к 2027 году вырастет до 63 лет. Еще в мае министр труда и социальной защиты населения страны Тамара Дуйсенова заявила, что не говорит «нет» раннему выходу на пенсию и предложила рассмотреть несколько вариантов с учетом уровня доходов граждан.

фото t.me/vlastkz

13:44 «АвтоВАЗ» заявил о возобновлении полной рабочей недели на всех предприятиях компании с 29 августа.

«Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным днем, — рассказал президент компании Максим Соколов (цитата по „Интерфаксу“). — Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России».

Напомним, что французская корпорация Renault ушла из России, а ее 68%-я доля в «АвтоВАЗе» перешла в управление ФГУП «НАМИ» с опционом обратного выкупа в течение следующих 6 лет. Остальная доля в «Лада Авто Холдинг» принадлежит госкорпорации «Ростех».

13:24 Биржевые цены на газ в Европе падают на 12%, ниже 3,1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА Новости.

12:38 Спрос на китайские ноутбуки Honor и Huawei в Иркутске растет быстрее, чем на другие марки. Об этом говорится в исследовании МТС, поступившем Тайге.инфо.

«Лидерами рынка ноутбуков в июле 2022 года в натуральном выражении стали HP с долей 21%, Lenovo — 18%, Acer — 14%, Asus — 13%, Honor — 9% и Huawei — 8%. Наибольшую динамику продаж показывают Honor и Huawei — за год их доля увеличилась на 4 и 5 процентных пунктов соответственно», — рассказали в компании.

Средняя стоимость купленного ноутбука в Иркутске в июле 2022 года составила 59 000 рублей. Сам покупаемым оказался Honor MagicBook X15.

В МТС утверждают, что общий спрос на ноутбуки в июле 2022 года вырос на 25% по сравнению с июнем: «Помимо фактора сезонности, рост можно объяснить снижением тренда на экономию — россияне стали тратить накопленные деньги на электронику и другие товары. Спрос растет на многие категории техники — смартфоны, наушники, колонки и так далее».

12:20 В правительстве РФ обсуждают оборотные штрафы для компаний, если те допустят утечку информации более чем 10 тыс. граждан. Законопроект разрабатывает группа при Минцифры, рассказали РБК один из участников IT-рынка и источник, близкий к министерству.

Ранее обсуждалось, что штраф может составить до 1% от оборота.

Если объем утечки окажется меньше установленного, компания тоже получит штраф, но не оборотный, а фиксированный.

11:10 Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против отпусков для силовиков во время «спецоперации». «Не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

«Любой человек, который искренне переживает за свое Отечество, обязан проявить себя и находиться постоянно в формате 24/7 в режиме самомобилизации», — утверждает Кадыров.

10:28 Товарищества собственников жилья (ТСЖ) попросили правительство освободить их от налогов. Письмо Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), оказалось в распоряжении «Ъ».



В России насчитывается более 53 тыс. ТСЖ.

Но против инициативы выступили подконтрольные застройщикам управляющие компании, конкурирующие с ТСЖ. Они считают, что льготы для ТСЖ создадут неравные условия на рынке и приведут к росту мошеннических схем.

Главное на утро 29 августа

• Инспектор ФСИН пришла к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с требованием написать объяснительную, «почему он бегал вчера за пределами Екатеринбурга», сообщил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов*.

При этом никакого подобного запрета Ройзману не установлено по его уголовному делу о повторной «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3 УК). В качестве меры пресечения политику запретили посещать публичные мероприятия, пользоваться средствами связи и получать корреспонденцию. Поездки Ройзману не запрещено перемещать по России.

В местном управлении ФСИН уточнили, что визит инспектора был связан со сбоем в работе электронного браслета: «Нарушений с его стороны не было, там были моменты, связанные с работой установленного технического устройства. Не было понятно, где он был, и инспекторы уточнили. Он дал пояснения, и вопросов больше нет».

• Два концерта группы «Сплин» в рамках осеннего тура по городам России отменены. Организаторы фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде объявили, что коллектив, заявленный хедлайнером мероприятия, не выступит 17 сентября.

«Оргкомитет приносит извинения за данные неудобства, но повлиять на сложившуюся ситуацию не представляется возможным», — говорится в заявлении организаторов. Также отменен концерт группы «Сплин» в Светлогорске 11 ноября.

Ранее на фестивале в Воронеже Васильев сказал со сцены: «Приятно видеть столько людей, в которых сохранились милосердие, сострадание, человеколюбие, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства. В эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально». Перед тем как сыграть знаменитую «Выхода нет», он выразил надежду, что группы «Машина времени», «Аквариум» и Tequilajazzz, которые были вынуждены уехать из страны, вернутся и «мы сыграем для вас здесь, в Воронеже, потому что у нас нет другого выхода».

На этом фоне группа «Би-2», концерты которой начали запрещать в России еще раньше (после отказа коллектива выступать под Z-символикой в Омске), начала международный тур: Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Израиль.

• Власти России прекратили выдавать биометрические загранпаспорта с 10-летним сроком действия. «Так бывает в связи с технологическим нашим прогрессом, в связи с веяниями времени, что нужно перезапускать систему — не будем вдаваться в эти технические моменты, они никому не интересны. Исключительно временная мера», — утверждает представительница МИД РФ Мария Захарова.

По словам чиновницы, обычные загранпаспорта сроком на пять лет выдаются в прежнем режиме.

Ранее правительство РФ заморозило проект выдачи цифровых внутрироссийских паспортов. Одной из причин называли дефицит чипов из-за «спецоперации».

• Россия может ежедневно сжигать газ на 10 млн долларов на заводе у границы с Финляндией, свидетельствует анализ спутниковых снимков, который провела норвежская аналитическая компания Rystad Energy, пишет BBC.

Завод расположен недалеко от компрессорной станции «Портовая» у начала газопровода «Северный поток-1». Летом «Газпром» снизил прокачку газа про газопроводу до 20% мощности.



Сжигание «лишнего» газа - нормальная практика на перерабатывающих заводах. Номасштабы сжигания на «Портовой» удивили экспертов. Посол Германии в Великобритании считает, что Россия сжигает газ, потому что не может продать его куда-либо еще.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

*****Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение „Штабы Навального“» «экстремистским» и запретил его деятельность в России.