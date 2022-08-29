Утечка опасного химвещества произошла на железной дороге в Новосибирске
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В Новосибирске на железнодорожной станции произошла утечка хлористоводородной кислоты. Превышения концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.
Капельная течь хлористоводородной кислоты из железнодорожного контейнера грузового состава произошла на станции Инская, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
«Всего в контейнере находилось 80 ёмкостей. На движение поездов на железной дороге инцидент не повлиял, — рассказали в ведомстве. — <…> Угрозы жизни и здоровью населению нет. Силами Западно-Сибирской железной дороги грузовой вагон отбуксирован к погрузочной платформе».
Анализы воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет. Специалисты устранили течь и провели дегазацию грузового контейнера.
Еще одна утечка на Инской произошла 19 августа.
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