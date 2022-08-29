Директора новосибирского правительственного центра «Мой бизнес» оставили в СИЗО

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Директора новосибирского правительственного центра «Мой бизнес» оставили в СИЗО
29 Авг 2022, 08:26

Суд продлил арест директора АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» Михаила Космынина. Его обвиняют в мошенничестве и растрате.

Центральный районный суд Новосибирска оставил Космынина в СИЗО до 27 октября, передает «Прецедент».

Директор АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» Космынин задержан в июне 2022 года. Он подозревается в том, что потратил на капремонт помещения для центра «Мой бизнес» 65 млн рублей, которые предназначались на субсидии малому и среднему бизнесу. Еще около 12 млн, по версии следствия, он перечислил за аренду помещения, пока в них шел ремонт, а почти 400 тыс. потратил себе на премии, писала Тайга.инфо.

В отношении Космынина возбуждены дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 160 УК (присвоение и растрата).

«Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» учрежден министерством промышленности и торговли региона. В министерстве ранее прошли обыски.

«По моему поручению работники министерства оказывают все возможное содействие правоохранительным органам. По результатам проверки мы также сделаем необходимые выводы и примем меры», — утверждал министр Андрей Гончаров.

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» открылся в 2020 году. Он должен оказывать помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела.
Михаил Космынин ранее возглавлял новосибирское муниципальное учреждение «Городской центр развития предпринимательства».


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